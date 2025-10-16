Tragica scomparsa di tre carabinieri: indagini e funerali di Stato

La tragica scomparsa di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, tre carabinieri distinti per dedizione e valore, ha gettato un’ombra di dolore sul Veneto e sull’intera Nazione.

La loro vita è stata spezzata bruscamente nella drammatica esplosione verificatasi in un casolare di Castel d’Azzano, in provincia di Verona, nella notte del 14 ottobre.

Le indagini, avviate immediatamente dalla Procura di Verona, hanno subito l’ausilio di perizie tecniche complesse per ricostruire la dinamica degli eventi e accertare le cause dell’esplosione.

L’autopsia, eseguita con scrupolosità presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Borgo Roma, ha confermato che i tre militari hanno perso la vita a seguito di un trauma da schiacciamento, conseguenza diretta dell’implosione e del crollo strutturale del casolare.

L’esame medico-legale, atto fondamentale per la ricostruzione della sequenza degli eventi e l’eventuale accertamento di responsabilità, ha permesso di definire con maggiore precisione le modalità del decesso, fornendo elementi cruciali per le indagini in corso.

La Procura, guidata da inquirenti esperti, sta ora analizzando a fondo i risultati dell’autopsia, integrando i dati con le testimonianze raccolte e le prime analisi tecniche.

L’obiettivo primario è quello di chiarire la natura degli esplosivi presenti nel casolare, le circostanze che hanno portato alla loro presenza e l’eventuale ruolo di persone esterne all’Arma.

L’ipotesi di un collegamento con attività illecite è al vaglio degli investigatori, che stanno esaminando ogni pista con la massima attenzione.

Il trasferimento delle salme, avvenuto in mattinata, ha visto il Comando della Legione Veneto dell’Arma assumere la responsabilità della loro custodia, in segno di rispetto e solennità.

La comunità militare, profondamente scossa dalla perdita di tre suoi valorosi rappresentanti, si prepara ad onorare la loro memoria con una cerimonia funebre di Stato, prevista per domani.

La Basilica di Santa Giustina a Padova, luogo simbolo della fede e della spiritualità veneta, ospiterà i funerali, offrendo un momento di raccoglimento e commiato per i familiari, i colleghi e l’intera nazione.

La scomparsa dei tre carabinieri non solo rappresenta una grave perdita umana, ma sottolinea anche il pericolo e il sacrificio quotidiano che i membri delle Forze dell’Ordine affrontano per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

La loro memoria sarà un monito costante all’impegno per la legalità e la giustizia, un tributo tangibile al loro esempio di coraggio e dedizione al dovere.