Tragico incidente a Fregona: SUV contro autobus, un morto e feriti.

Il tragico incidente che ha visto coinvolto un SUV e un autobus di linea a Fregona, Treviso, solleva interrogativi complessi sulla sicurezza stradale e la responsabilità individuale, soprattutto in relazione all’età avanzata dei conducenti.

Germano De Luca, 85 anni, si è spento sul posto a seguito delle ferite riportate nell’impatto.

L’autobus, diretto a trasportare cinquanta studenti, ha subito un urto che ha fortunatamente provocato solo ferite lievi per il conducente e per undici degli alunni, tutti trasportati in ospedale a Treviso con l’intervento di dodici ambulanze e un’unità di elisoccorso.

Le indagini preliminari hanno rivelato che il sig.

De Luca era privo di patente di guida, non avendo provveduto al rinnovo, scaduta ad agosto.

Le motivazioni alla base del mancato rinnovo appaiono legate a una valutazione medica che ne aveva compromesso i requisiti necessari per la guida.

La sospensione della patente era stata disposta il 15 ottobre, un fatto che desta preoccupazioni circa il rispetto delle normative vigenti e la verifica dell’idoneità alla guida in relazione all’età e alle condizioni di salute.

Questo evento, purtroppo non isolato, riaccende il dibattito sull’invecchiamento della popolazione e la necessità di revisionare i criteri per il rilascio e il mantenimento della patente di guida.

Sebbene l’età cronologica non debba costituire di per sé un criterio di esclusione dalla guida, è imprescindibile l’introduzione di controlli medici più stringenti e periodici, mirati a valutare non solo le capacità fisiche, ma anche quelle cognitive e reattive del conducente.

L’incidente pone inoltre un punto interrogativo sulla responsabilità dei familiari e dei tutori nell’assicurare il rispetto delle normative e nel prevenire situazioni di pericolo.

La consapevolezza dei propri limiti e la rinuncia volontaria alla guida, quando questa non è più sicura per sé e per gli altri, rappresentano un atto di maturità e di responsabilità sociale che meriterebbe maggiore promozione e sostegno.

L’inchiesta dovrà ora accertare con precisione la dinamica dell’incidente e verificare se vi siano state altre negligenze o fattori contributivi.

Tuttavia, la tragedia di Fregona ci invita a riflettere profondamente sulle misure da adottare per garantire la sicurezza stradale e tutelare la vita di tutti i cittadini, in un contesto demografico caratterizzato da un progressivo invecchiamento della popolazione.