domenica 28 Settembre 2025
22.8 C
Venezia
Venezia Cronaca

Tragico incidente a Pederobba: una giovane vita spezzata

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un tragico evento ha scosso la quiete della strada Feltrina, nel territorio comunale di Pederobba (Treviso), concludendosi con la perdita di una giovane vita e il ferimento grave di un’altra.
Lo scontro, avvenuto in circostanze ancora in via di accertamento, ha visto coinvolti un’autovettura e una motocicletta, lasciando un bilancio doloroso che evidenzia la fragilità degli utenti della strada e la rapidità con cui un momento di distrazione o un errore di valutazione possono trasformarsi in una tragedia.

La dinamica precisa dell’incidente è al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, i Carabinieri di Cornuda, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i riscontri materiali per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

La conducente dell’autovettura, fortunatamente, è rimasta illesa, un elemento che accentua l’amarezza per la perdita del giovane motociclista di 28 anni, residente a Thiene (Vicenza).

La sua passeggera, anch’essa in sella alla moto, ha subito ferite gravi che hanno reso necessario un intervento d’urgenza.

L’elisoccorso del 118, tempestivo e cruciale in situazioni di emergenza come questa, l’ha trasportata con la massima urgenza all’ospedale di Treviso, dove è ricoverata e riceve le cure necessarie.

Le sue condizioni sono considerate serie, ma stabili.

Immediato e professionale l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco, giunta dal distaccamento di Montebelluna.

Oltre a mettere in sicurezza l’area dell’incidente, prevenendo ulteriori rischi per la circolazione e per gli operatori, i Vigili del Fuoco si sono dedicati al recupero dei mezzi coinvolti e al soccorso delle persone coinvolte, agendo con la solita efficienza e competenza.
Il personale sanitario del Suem 118, presente fin dalle prime fasi dell’emergenza, ha coordinato le operazioni di soccorso e ha stabilizzato le vittime in attesa del trasporto all’ospedale.
L’evento, purtroppo, riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, invitando a una riflessione più ampia sulle responsabilità individuali e sull’importanza di adottare comportamenti prudenti e rispettosi del codice della strada, soprattutto in tratti di percorso ad alta densità di traffico o caratterizzati da particolari criticità.

La strada, un elemento fondamentale per la mobilità e lo sviluppo del territorio, deve essere vissuta con la consapevolezza dei rischi che comporta e con il rispetto delle regole, per evitare che tragedie come questa si ripetano.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved