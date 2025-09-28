Tragico incidente a Pederobba: una giovane vita spezzata

Un tragico evento ha scosso la quiete della strada Feltrina, nel territorio comunale di Pederobba (Treviso), concludendosi con la perdita di una giovane vita e il ferimento grave di un’altra.

Lo scontro, avvenuto in circostanze ancora in via di accertamento, ha visto coinvolti un’autovettura e una motocicletta, lasciando un bilancio doloroso che evidenzia la fragilità degli utenti della strada e la rapidità con cui un momento di distrazione o un errore di valutazione possono trasformarsi in una tragedia.

La dinamica precisa dell’incidente è al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, i Carabinieri di Cornuda, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i riscontri materiali per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

La conducente dell’autovettura, fortunatamente, è rimasta illesa, un elemento che accentua l’amarezza per la perdita del giovane motociclista di 28 anni, residente a Thiene (Vicenza).

La sua passeggera, anch’essa in sella alla moto, ha subito ferite gravi che hanno reso necessario un intervento d’urgenza.

L’elisoccorso del 118, tempestivo e cruciale in situazioni di emergenza come questa, l’ha trasportata con la massima urgenza all’ospedale di Treviso, dove è ricoverata e riceve le cure necessarie.

Le sue condizioni sono considerate serie, ma stabili.

Immediato e professionale l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco, giunta dal distaccamento di Montebelluna.

Oltre a mettere in sicurezza l’area dell’incidente, prevenendo ulteriori rischi per la circolazione e per gli operatori, i Vigili del Fuoco si sono dedicati al recupero dei mezzi coinvolti e al soccorso delle persone coinvolte, agendo con la solita efficienza e competenza.

Il personale sanitario del Suem 118, presente fin dalle prime fasi dell’emergenza, ha coordinato le operazioni di soccorso e ha stabilizzato le vittime in attesa del trasporto all’ospedale.

L’evento, purtroppo, riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, invitando a una riflessione più ampia sulle responsabilità individuali e sull’importanza di adottare comportamenti prudenti e rispettosi del codice della strada, soprattutto in tratti di percorso ad alta densità di traffico o caratterizzati da particolari criticità.

La strada, un elemento fondamentale per la mobilità e lo sviluppo del territorio, deve essere vissuta con la consapevolezza dei rischi che comporta e con il rispetto delle regole, per evitare che tragedie come questa si ripetano.