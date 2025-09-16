Tragico Incidente a Vigonovo: Morto Lavoratore Schiacciato da Transpallet

La comunità di Vigonovo (Venezia) è stata scossa da un tragico incidente sul lavoro che ha causato la perdita di Stefano Bottaro, un sessantunenne residente in zona.

L’evento, avvenuto intorno alle ore 19:45 nella zona industriale di Tombelle, ha segnato una brusca interruzione nella vita dell’uomo, pensionato che integrava il suo reddito con occasionali impieghi.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti e della Direzione Territoriale del Lavoro, sembra indicare che Bottaro, impegnato in mansioni non immediatamente chiarite, è stato involontariamente colpito e schiacciato da un transpallet a batteria.

Il macchinario, trasportato sul cassone di un veicolo, è precipitato, causando l’impatto fatale.

La tempestività dei soccorsi – un team del Suem, l’elisoccorso di Mestre e i vigili del fuoco – ha permesso di stabilizzare le condizioni dell’uomo e di trasferirlo d’urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove, nonostante i tentativi di rianimazione, il suo pronostico è risultato irreversibile.

La conferma del decesso è stata ufficialmente comunicata dall’Ulss 3.

Questo episodio drammatico riapre un dibattito cruciale sulla sicurezza sul lavoro, in particolare per quanto riguarda le figure di lavoratori occasionali e pensionati che, pur svolgendo mansioni semplici, possono essere esposti a rischi significativi.

La necessità di una formazione adeguata, di una valutazione accurata dei rischi presenti in ogni ambiente lavorativo, e di un’applicazione rigorosa delle normative in materia di sicurezza, assume ora un’urgenza ancora maggiore.

L’incidente solleva interrogativi specifici riguardanti la gestione dei materiali e l’utilizzo di attrezzature come i transpallet, strumenti potenzialmente pericolosi se non maneggiati con la dovuta prudenza e nel rispetto delle procedure.

L’inchiesta dovrà chiarire se vi siano state mancanze procedurali o criticità nella gestione della sicurezza del luogo di lavoro, e se l’uomo avesse ricevuto una formazione adeguata per le mansioni svolte.

La tragedia di Stefano Bottaro rappresenta una ferita profonda per la sua famiglia e per l’intera comunità locale, e serve da monito per tutti, a tutela della vita e della dignità di ogni lavoratore.

La vicenda sarà indagata a fondo dalle autorità competenti, con l’obiettivo di accertare le responsabilità e prevenire il ripetersi di simili eventi.