Tragico incidente a Vigonovo: muore Stefano Bottaro, 61 anni.

Una tragica fatalità ha spezzato la vita di Stefano Bottaro, 61 anni, nella serata di ieri presso l’ospedale dell’Angelo di Mestre.

L’incidente, che ha causato il suo decesso, è avvenuto intorno alle 19:45 nella zona industriale di Tombelle, a Vigonovo, in provincia di Venezia.

La vicenda, che getta una luce inquietante sulle condizioni di sicurezza nel mondo del lavoro occasionale, ruota attorno a un transpallet a batteria.

L’uomo, in età pensionabile ma impegnato in attività lavorative occasionali per integrare il suo reddito, è stato colpito e schiacciato dal macchinario, improvvisamente precipitato dal cassone di un camion.

La gravità immediata delle ferite ha richiesto l’intervento tempestivo del Suem (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) e dell’elisoccorso di Mestre.

I vigili del fuoco hanno lavorato a stretto contatto con i medici per estrarre l’uomo dalle spire metalliche che lo imprigionavano.

Le cure iniziali, seppur rapide e professionali, non sono state sufficienti a stabilizzare le sue condizioni, che sono state giudicate immediatamente critiche.

La necessità di un intervento specialistico avanzato ha reso inevitabile il trasferimento d’urgenza, tramite elicottero, presso la struttura ospedaliera di Mestre.

La conferma del decesso è stata comunicata dall’Ulss 3, un evento che lascia un’ombra pesante sulla comunità locale e solleva interrogativi urgenti sulla tutela della salute e della sicurezza nei contesti lavorativi meno strutturati.

Il caso Bottaro, riportato dal Gazzettino, si configura come un monito: un triste promemoria delle fragilità che spesso si celano dietro l’apparente semplicità di attività lavorative occasionali, e della necessità imperativa di garantire standard di sicurezza elevati per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto o dalla frequenza dell’impegno lavorativo.

La dinamica precisa dell’incidente è ora al vaglio delle autorità competenti, che indagheranno per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità.