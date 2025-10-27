cityfood
lunedì 27 Ottobre 2025
Venezia Cronaca

Tragico incidente ad Arcugnano: un lavoratore perde la vita

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un tragico evento ha spezzato la quiete di Arcugnano, in provincia di Vicenza, dove un lavoratore di 50 anni ha perso la vita mentre si dedicava a interventi di manutenzione in un’abitazione privata.

La vicenda, avvenuta in via Monticello, solleva interrogativi urgenti sulle condizioni di sicurezza sul lavoro e sulla fragilità umana di fronte a eventi improvvisi.

L’allarme è stato lanciato dai colleghi dell’uomo, testimoni diretti di un collasso inaspettato.
Immediatamente attivati, i soccorritori del Suem 118 si sono prontamente recati sul luogo, intraprendendo manovre di rianimazione cardiopolmonare estenuanti e protratte per un tempo significativo, purtroppo senza esito positivo.
Il decesso è stato dichiarato sul posto, segnando un’altra, dolorosa, statistica di vite spezzate sul lavoro.

La ricostruzione dell’accaduto è stata affidata allo Spisal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro), un organismo specializzato nell’analisi di incidenti lavorativi, al fine di identificarne le cause e formulare raccomandazioni per prevenire episodi simili in futuro.

Parallelamente, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini necessarie per accertare l’esatta dinamica degli eventi e per verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza.

Questo incidente, purtroppo, non è un caso isolato.

La complessità dei moderni contesti lavorativi, spesso caratterizzati da ritmi serrati e pressioni economiche, può compromettere la sicurezza dei lavoratori.
La presenza di fattori di rischio ambientali, come polveri sottili, agenti chimici o stress termico, accentua ulteriormente la vulnerabilità, soprattutto in professioni che richiedono interventi in spazi ristretti o in condizioni ambientali avverse.
La vicenda pone, quindi, un’urgente riflessione sulla necessità di un rafforzamento dei controlli e delle misure di prevenzione, non solo attraverso una formazione adeguata e costante, ma anche attraverso una revisione dei protocolli di sicurezza e una maggiore attenzione al benessere psicofisico dei lavoratori.
È imperativo promuovere una cultura della sicurezza che metta al primo posto la tutela della vita umana, superando logiche di produttività a breve termine e incentivando un dialogo aperto tra datori di lavoro, sindacati e istituzioni.
La memoria di questo lavoratore, spentosi prematuramente, debba servire da monito e da stimolo per un impegno concreto e condiviso in questa direzione.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

