Tragico incidente in Polesine: un giovane lavoratore perde la vita.

Un tragico evento ha scosso la comunità del Polesine, con la perdita di un giovane lavoratore a seguito di una caduta da un silos agricolo situato tra San Martino di Venezze e Mardimago, in territorio rodigino.

La vittima, impegnata in attività all’interno dell’azienda cooperativa specializzata nella produzione di mais, ha perso la vita precipitando da un’altezza stimata di circa dieci metri.

La vicenda, prontamente segnalata dalla UIL Veneto, si inserisce in un quadro allarmante di incidenti sul lavoro che affliggono la regione e il Paese.

Le cadute dall’alto rappresentano una delle principali cause di decesso nei luoghi di lavoro durante il 2025, evidenziando una persistente lacuna nella prevenzione e nella sicurezza.

Il segretario generale della UIL Veneto, Roberto Toigo, ha espresso profonda preoccupazione per questa nuova tragedia, sottolineando come, nonostante l’esistenza di protocolli di sicurezza, controlli e sistemi di allerta, la spirale di infortuni mortali continui a ruotare inesorabile.

La riflessione si estende oltre la mera constatazione dell’evento, interrogandosi sulle radici profonde di questa situazione.

È necessario, secondo Toigo, un cambio di paradigma che riponga la tutela della vita umana al di sopra di considerazioni economiche o di produttività.

La pressione per ottimizzare i tempi e massimizzare i profitti non può giustificare il rischio di vite umane; al contrario, richiede una pausa, un’attenta valutazione del rischio percepito, una cultura del lavoro che privilegia la prudenza e la sicurezza.

Immediato l’intervento dei soccorsi: lo Spisal, il Suem 118 e i Carabinieri si sono recati sul luogo dell’incidente, avviando le indagini per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia.

Questa vicenda si aggiunge a un altro recente, analogo, lutto che ha colpito il Polesine: la morte di Luca Domenicale, 29 anni, schiacciato da un macchinario in un’azienda di prefabbricati.

I due eventi, a distanza di pochi giorni, amplificano l’urgenza di un’indagine approfondita non solo sulle dinamiche specifiche di ciascun incidente, ma anche sulle condizioni generali che rendono vulnerabili i lavoratori in determinati settori produttivi.

Si rende necessario un esame attento dei contratti collettivi, della formazione del personale, dell’efficacia dei controlli e della cultura della sicurezza all’interno delle aziende.

È imperativo che la magistratura, gli organi di vigilanza e le rappresentanze sindacali collaborino per garantire che tali tragedie non si ripetano, trasformando il dolore per la perdita di vite umane in un’occasione di cambiamento strutturale e culturale.