Tragico incidente sul Grappa: paracadutista tedesca precipita

Un tragico incidente ha coinvolto una paracadutista esperta di 59 anni sulle pendici del Monte Grappa, interrompendo la sua passione per il volo libero.

L’evento, verificatosi a breve distanza dal decollo, ha visto la donna precipitare in una zona impervia, provocandole sospette lesioni al ginocchio.

L’emergenza si è manifestata intorno a mezzogiorno, innescando un complesso intervento di soccorso.

La squadra del Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa, immediatamente allertata, ha coordinato le operazioni in un ambiente montano particolarmente impegnativo, caratterizzato da un terreno roccioso e da una conformazione accidentata.

Il tempestivo intervento del Suem (Servizio di Emergenza Medico) di Pieve del Grappa, con il personale medico e infermieristico a bordo, si è rivelato cruciale per la stabilizzazione iniziale della paracadutista.

La donna, di origine tedesca, si è trovata a circa cinquanta metri al di sotto della piattaforma di decollo “Tappeti”, situata nel territorio di Borso del Grappa, in provincia di Treviso.

L’area, frequentata da appassionati di parapendio e deltaplano, offre panorami mozzafiato ma presenta anche rischi intrinseci legati alle condizioni meteorologiche variabili e alla complessità del terreno.

Le operazioni di recupero si sono rivelate delicate, richiedendo l’utilizzo di tecniche specifiche per garantire la sicurezza sia della paracadutista che dei soccorritori.

La squadra di soccorso alpino, esperta nella gestione di interventi in alta quota, ha lavorato in stretta collaborazione con il Suem per valutare le condizioni fisiche della donna e prepararla al trasporto.

La paracadutista è stata quindi trasportata, con ogni cautela, presso l’ospedale di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, per ulteriori accertamenti e cure specialistiche.

L’episodio solleva interrogativi sulla combinazione di fattori che possono aver contribuito all’incidente, tra cui le condizioni del vento, la traiettoria di volo e l’eventuale impatto con il terreno.

Sarà compito delle autorità competenti, in collaborazione con gli esperti del settore, effettuare un’analisi approfondita per chiarire le dinamiche dell’accaduto e, se necessario, adottare misure preventive per migliorare la sicurezza dei voli in zona.

L’incidente rappresenta una perdita per la comunità degli appassionati di volo libero e sottolinea la necessità di una costante attenzione alla sicurezza e alla formazione, anche per i piloti più esperti.