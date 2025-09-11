Tragico lutto a Lusiana: addio a Stefano, 13 anni, vittima di un incidente.

La comunità di Lusiana Conco, e l’intera provincia di Vicenza, è addolorata da una perdita improvvisa e terribile: la scomparsa di Stefano Angonese, un giovane di soli tredici anni strappato alla vita in un incidente stradale avvenuto domenica sera sulla provinciale Fratellanza.

Il destino, in un lampo di irresponsabilità, ha spezzato la sua esistenza, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e nel tessuto sociale del territorio.

Lunedì 15 settembre, alle ore quindici, la chiesa parrocchiale di Conco, luogo di fede e di memoria, accoglierà il corteo funebre per celebrare la Messa di Requiem in onore di Stefano.

La cerimonia, attesa con profondo dolore da familiari, amici e concittadini, offrirà un momento di raccoglimento e di preghiera per l’anima del ragazzo, chiamata a un futuro che non potrà mai avere.

Precedentemente, domenica 14 settembre, alle ore venti, nella stessa chiesa, sarà recitato il Santo Rosario, offrendo un’ulteriore opportunità alla comunità di esprimere la propria vicinanza e di condividere il dolore.

La dinamica dell’incidente, ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, ha visto il giovane investito da un veicolo il cui conducente, dopo aver abbandonato il luogo dell’evento, è stato prontamente rintracciato grazie all’intervento dei Carabinieri.

La ricerca della verità e l’applicazione della giustizia rappresentano un imperativo per onorare la memoria di Stefano e per cercare di lenire, anche se parzialmente, il dolore dei suoi cari.

L’autopsia, eseguita questa mattina presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza, ha confermato la gravità delle lesioni riportate dal ragazzo, evidenziando un trauma cranico devastante che ha reso fatale l’impatto.

Il rilascio del nulla osta alla sepoltura consente di procedere con la celebrazione dei funerali, un atto di pietà e di rispetto verso la memoria del giovane.

Il sindaco di Lusiana Conco, Antonella Corradin, ha proclamato il lutto cittadino, un gesto formale che testimonia la profonda commozione dell’intera amministrazione comunale e la condivisione del dolore collettivo.

Questo momento di lutto non è solo un’occasione per piangere la perdita di un giovane, ma anche un’opportunità per riflettere sulla fragilità della vita, sull’importanza della prudenza alla guida e sulla necessità di promuovere una cultura della responsabilità e del rispetto per gli altri.

La scomparsa di Stefano Angonese lascia un segno indelebile nella comunità, un monito costante a non dimenticare e a lavorare per un futuro più sicuro e giusto per tutti.