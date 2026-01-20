Tragico ritrovamento sull’Adigetto: ritrovato corpo di un giovane scomparso.

Il tragico epilogo di una sparizione avvolta nel mistero si è consumato oggi pomeriggio, con la localizzazione del corpo di un giovane scomparso da oltre ventiquattr’ore nelle acque dell’Adigetto, in prossimità di Adria.

Un’operazione complessa, coordinata con precisione, ha visto i Vigili del Fuoco di Rovigo impiegare sofisticate tecnologie, in particolare un ecoscandaglio a bordo di un’imbarcazione, per individuare la presenza sul fondo del canale.

Il ritrovamento, avvenuto a circa cento metri dal punto in cui si presume sia avvenuta la scomparsa, sul versante che costeggia Cavarzere, pone fine a un’intensa attività di ricerca che ha coinvolto numerose forze dell’ordine e volontari.

Il recupero del corpo, affidato all’esperienza dei sommozzatori del nucleo regionale del Veneto, ha richiesto delicate manovre per preservare l’integrità fisica e raccogliere eventuali indizi utili ai fini delle indagini.

L’intervento congiunto dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Polizia Locale testimonia l’importanza della collaborazione tra le istituzioni nella gestione di emergenze complesse.

L’Adigetto, un corso d’acqua caratterizzato da forti correnti e profondità variabili, presenta spesso insidie per la navigazione e rappresenta un ambiente ostile in caso di incidente.

Al di là della mera cronaca, l’evento solleva interrogativi sulla sicurezza delle attività fluviali, sull’importanza di dispositivi di sicurezza individuali per chi pratica la pesca o altre attività ricreative in acqua, e sulla necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi connessi.

Le indagini, ora in corso, avranno il compito di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi che hanno portato alla scomparsa del giovane e di accertare eventuali cause accidentali o fattori esterni che potrebbero aver contribuito al tragico epilogo.

La comunità locale è profondamente addolorata per la perdita di un suo membro e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore.