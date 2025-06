Tragico scontro in Riviera Berica: donna incinta e bambino in gravi condizioni.

Nella quiete notturna della Riviera Berica, a Vicenza, una tragedia ha spezzato il silenzio, scuotendo la comunità e lasciando un velo di angoscia. Poco dopo l’una e mezza, lo scontro tra due motociclette ha generato un evento drammatico, con conseguenze pesanti per quattro persone coinvolte.La scena, ricostruita dagli agenti della polizia locale intervenuti per i necessari rilievi, ha rivelato una dinamica complessa che ora è oggetto di indagine. Due veicoli a due ruote, per cause ancora da chiarire, si sono urtati con violenza, innescando una catena di eventi che hanno portato al ricovero d’urgenza di tutti i partecipanti.Tra i feriti, la situazione più delicata riguarda una donna incinta, la cui condizione ha destato particolare preoccupazione. Il suo ricovero, unitamente a quello di un bambino di soli dieci anni, è avvenuto in gravi condizioni, richiedendo un monitoraggio continuo e intensivo da parte del personale medico. Il piccolo, trasportato in terapia intensiva pediatrica, necessita di cure specialistiche e di un ambiente protetto per affrontare le ripercussioni fisiche e psicologiche dell’incidente.Un 23enne, fortunatamente con ferite meno gravi, è stato accolto al pronto soccorso in codice verde, mentre un 37enne è anch’esso stato ricoverato, sebbene la sua situazione appaia meno critica rispetto a quella della donna in gravidanza e del bambino.L’intervento del Suem 118 è stato fondamentale per garantire un soccorso rapido ed efficace, stabilizzando i feriti sul posto e trasportandoli presso l’Ospedale San Bortolo, centro di riferimento per l’area vicentina. La gravità delle lesioni riportate sottolinea la fragilità umana di fronte alla violenza improvvisa di un incidente stradale e pone l’accento sull’importanza della prudenza e del rispetto delle norme del codice della strada, soprattutto durante le ore notturne quando la visibilità è ridotta e la stanchezza può influire sulla capacità di reazione. La comunità si stringe attorno alle famiglie coinvolte, auspicando una pronta guarigione per tutti e un rapido chiarimento sulle cause che hanno portato a questa dolorosa vicenda.