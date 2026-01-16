Tragico venerdì: due incidenti scuotono Treviso

Il crepuscolo del venerdì 16 gennaio ha visto la provincia di Treviso teatro di due distinti e drammatici eventi stradali, avvenuti in un lasso di tempo brevissimo e che hanno messo a dura prova le risorse di soccorso.

L’emergenza, innescata in un contesto di traffico presumibilmente intenso, ha richiamato scene di caos e preoccupazione in due località distinte, Castelfranco Veneto e Nervesa della Battaglia.

A Castelfranco Veneto, lungo la circonvallazione cittadina, alle ore 18:20, si è verificata una collisione a catena che ha coinvolto ben cinque veicoli.

L’impatto, dalle prime ricostruzioni, sembra suggerire una frenata improvvisa, forse innescata da una manovra inaspettata o da condizioni di visibilità non ottimali, innescando una reazione a cascata con conseguenze significative.

La violenza dell’urto ha generato una complessa situazione di blocco, con rotture meccaniche e deformazioni strutturali che hanno richiesto l’intervento immediato dei Vigili del fuoco.

Il loro tempestivo arrivo si è rivelato cruciale per estrarre il conducente di una delle autovetture, rimasto incastrato tra le lamiere contorte, in una condizione di apparente difficoltà.

Le operazioni di liberazione, condotte con precisione e rapidità, hanno permesso di mettere in sicurezza il ferito e i veicoli coinvolti, in attesa dell’arrivo dei soccorsi avanzati.

Il Suem 118 ha fornito assistenza medica sul posto e provveduto al trasporto del ferito in un centro specializzato, mentre la Polizia Locale ha avviato le indagini per determinare le dinamiche precise dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Pochi minuti dopo, alle 18:30, un altro incidente, questa volta a Nervesa della Battaglia, in via Frati, ha visto un’autovettura ribaltarsi.

L’impatto, le cui cause sono al vaglio degli inquirenti, ha determinato il capovolgimento del veicolo, richiedendo l’intervento dei Vigili del fuoco per liberare il conducente, visibilmente ferito.

Anche in questa circostanza, la prontezza dei soccorritori si è rivelata determinante.

Il Suem 118 ha garantito l’assistenza medica immediata e il trasporto d’urgenza del ferito, mentre i Carabinieri hanno provveduto ai rilievi necessari per ricostruire l’accaduto e raccogliere eventuali testimonianze utili alle indagini.

Questi due eventi, pur distinti nella loro localizzazione e nelle modalità di svolgimento, sollevano interrogativi importanti sulle dinamiche della sicurezza stradale, invitando a una riflessione più ampia sulle cause degli incidenti e sull’importanza di adottare comportamenti prudenti e responsabili alla guida.

La rapidità e l’efficacia delle squadre di soccorso hanno evitato che una situazione già critica potesse degenerare ulteriormente, testimoniando l’impegno costante delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza nel garantire la sicurezza dei cittadini.