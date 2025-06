Trattore ribaltato in Valpantena: un uomo muore, indagini in corso.

Nel cuore della Valpantena, a Sezano, una comunità è stata scossa da un lutto improvviso: un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente agricolo. La tragedia, avvenuta nel tardo pomeriggio, ha visto l’uomo, impegnato in attività di lavoro nei campi limitrofi alla sua abitazione, ribaltarsi con il trattore che stava guidando.L’evento, purtroppo fatale, ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine e i soccorsi. Sul posto, accanto ai sanitari del 118, hanno operato i vigili del fuoco, impegnati nelle complesse operazioni di recupero del corpo, e i carabinieri, incaricati di avviare le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.La Spisal (Servizio Prevenzione Sanitaria e Sicurezza sul Lavoro) dell’Ulss 9 Scaligera ha avviato un’indagine tecnica approfondita. L’obiettivo non è solo quello di accertare le responsabilità, se presenti, ma soprattutto di analizzare i fattori che hanno contribuito al ribaltamento del mezzo agricolo. Questo processo include l’esame del terreno, delle condizioni meteorologiche, della manutenzione del trattore, dell’esperienza dell’operatore e dell’eventuale presenza di ostacoli o impervie pendenze che potrebbero aver influito sulla stabilità del veicolo.Incidenti come questo, purtroppo non rari nelle aree rurali, sollevano interrogativi cruciali sulla sicurezza nei contesti agricoli. La complessità del lavoro agricolo, che spesso si svolge in condizioni ambientali variabili e con mezzi meccanici potenti, richiede una formazione specifica, una manutenzione scrupolosa delle attrezzature e il rispetto rigoroso delle norme di sicurezza. L’importanza della prevenzione, attraverso corsi di aggiornamento per gli operatori, l’adozione di dispositivi di protezione individuale e la valutazione preventiva dei rischi ambientali, assume un ruolo centrale per tutelare la vita e la salute dei lavoratori agricoli.La tragedia di Sezano, oltre al dolore per la perdita di una vita, rappresenta un monito per l’intera comunità agricola, ricordando la necessità di una costante vigilanza e di un impegno continuo per migliorare le condizioni di lavoro e prevenire future tragedie. Le indagini in corso forniranno elementi importanti per comprendere a fondo le cause dell’incidente e implementare misure correttive volte a rendere più sicure le attività agricole. L’attenzione sarà rivolta anche alla verifica dell’adeguatezza dei percorsi e delle infrastrutture, con l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi per gli operatori agricoli e preservare la sicurezza di chi lavora la terra.