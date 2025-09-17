Treviso, Favaretto: il processo sul rito abbreviato e ombre sulla droga.

La vicenda che ha scosso Treviso, culminata nella tragica perdita di Francesco Favaretto, 22 anni, solleva interrogativi complessi e richiede un’analisi approfondita che va oltre la semplice ricostruzione dei fatti.

La decisione dei Giudici dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Venezia, che valutano l’ammissibilità del rito abbreviato per uno dei cinque minorenni coinvolti, rappresenta una tappa cruciale in un processo denso di implicazioni legali, sociali e morali.

L’aggressione, avvenuta il 12 dicembre 2024, ha lasciato un segno indelebile nella comunità trevigiana e ha portato alla luce dinamiche inquietanti legate alla criminalità giovanile e al suo intreccio con il traffico di sostanze stupefacenti.

La morte di Favaretto, sopraggiunta circa dieci giorni dopo l’aggressione, ha aggravato la gravità dei reati contestati, elevandoli al delitto di omicidio.

Il giovane minorenne, attualmente in stato di detenzione, è accusato di aver inferto un colpo al torace sinistro della vittima.

La perizia medico-legale, affidata al dottor Antonello Cirnelli, sarà determinante per accertare il nesso causale tra l’azione del minorenne e il decesso di Favaretto.

L’esito di tale perizia sarà il presupposto necessario per la concessione del giudizio immediato, escludendo, in caso contrario, la possibilità di accedere al rito abbreviato.

Le indagini preliminari, concluse a giugno, avevano portato all’arresto di cinque minorenni, tra cui tre ragazze, imputati di omicidio volontario aggravato e rapina.

La ricostruzione degli eventi suggerisce un contesto ben più ampio di una semplice aggressione: un conflitto latente tra gruppi rivali, che si contendevano il controllo del mercato locale di sostanze stupefacenti.

Questa connessione con l’ambiente della droga introduce elementi di pericolosità sociale e di complessità organizzativa che richiedono un’indagine approfondita sulle radici e sui responsabili di tali attività illegali.

La vicenda solleva interrogativi sulla responsabilità dei genitori, sulla prevenzione della criminalità giovanile, sull’efficacia delle misure di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti e sulla necessità di interventi mirati a recuperare e rieducare i minori coinvolti in circuiti criminali.

La tragica morte di Francesco Favaretto rappresenta un campanello d’allarme che impone una riflessione critica e un impegno concreto per tutelare la sicurezza e il futuro dei giovani, offrendo loro alternative concrete e opportunità di crescita in un ambiente sano e protetto.

Il processo, in tutte le sue fasi, sarà un momento cruciale per fare luce sulla verità e per garantire che la giustizia sia fatta, non solo nei confronti dei responsabili, ma anche a favore della memoria di Francesco Favaretto e della sua famiglia.