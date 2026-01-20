Truffa agli anziani: arrestati e sequestrati 2,5 milioni

Un’operazione con un impatto devastante, svelando un intricato sistema di sfruttamento finanziario mirato a una fascia particolarmente vulnerabile della popolazione, ha portato all’arresto di cinque individui e all’identificazione di dieci indagati, con il sequestro di un patrimonio ingente, stimato in 2,5 milioni di euro.

L’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza di Padova, dipinge il quadro di un’organizzazione criminale che ha preso di mira anziane, estorcendo somme considerevoli attraverso una combinazione sofisticata di truffe, coercizione psicologica e manipolazione contrattuale.

L’associazione, apparentemente radicata nel territorio padovano ma con ramificazioni che si estendono in tutta la penisola, si celava dietro la facciata di una società attiva nel settore delle vendite porta a porta, con sede legale nel veneziano.

Questa struttura permetteva di operare in maniera apparentemente legittima, sfruttando la fiducia che i consumatori ripongono nelle vendite a domicilio.

Tuttavia, dietro questa facciata si celava un sistema di sfruttamento ben più oscuro.

L’indagine è stata innescata dall’osservazione di un discrepanza tra lo stile di vita di alcuni indagati padovani e le loro dichiarazioni fiscali.

Un lusso sfrenato, manifestato attraverso frequentazioni in locali esclusivi e l’ostentazione di automobili di lusso, non corrispondeva ai redditi dichiarati.

Un elemento ulteriore di anomalia era rappresentato dalla natura prevalentemente femminile e avanzata per età delle loro clienti, un dato che ha subito destato l’attenzione dei finanzieri.

Attraverso meticolose indagini e la raccolta di testimonianze, è emerso il modus operandi dell’organizzazione: l’utilizzo di elenchi di potenziali vittime, acquisiti da altre società operanti nello stesso settore, permetteva di mirare con precisione anziane spesso sole e isolate.

Una rete di agenti di vendita, abilmente preparati, si presentava a domicilio, sfruttando tecniche di persuasione psicologica per accedere alle abitazioni delle vittime.

Il meccanismo fraudolento si basava su contratti di acquisto pregressi, spesso stipulati anni prima con altre imprese di vendita a domicilio, i quali vincolavano le vittime all’obbligo di acquistare prodotti presentati come di alta qualità, ma in realtà di scarso valore.

L’organizzazione, abile nel manipolare le informazioni e sfruttare la fragilità delle vittime, faceva leva sulla loro fiducia e sulla loro difficoltà nel comprendere i termini contrattuali.

Le indagini hanno rivelato una catena di complici, estendendosi a società attive nelle province di Roma, Treviso, Mantova e Lecce, anch’esse coinvolte nella condivisione di elenchi di potenziali vittime e nella facilitazione delle operazioni fraudolente.

Il sequestro di materiale documentale in queste sedi ha fornito ulteriori elementi a sostegno delle accuse e ha contribuito a ricostruire la struttura e il funzionamento dell’organizzazione criminale.

L’operazione rappresenta un campanello d’allarme sulla crescente vulnerabilità delle fasce più anziane della popolazione, spesso bersaglio di truffe e abusi finanziari.

L’impegno delle forze dell’ordine è ora rivolto a proteggere le vittime e a perseguire i responsabili di questi crimini, ponendo l’accento sull’importanza di campagne di sensibilizzazione e di educazione finanziaria per contrastare tali fenomeni.