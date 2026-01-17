Truffa Telefonica a Padova: Arrestata Donna a Milano

Un’abile truffa telefonica ha mirato una donna padovana di 78 anni, gravemente disabile e costretta a una vita sulla carrozzina, innescando un’operazione complessa che ha portato all’arresto di una giovane donna a Milano.

L’episodio, che evidenzia la sempre più sofisticata evoluzione delle frodi telefoniche, si è dipanato attraverso una narrazione manipolatoria progettata per sfruttare l’ansia e la preoccupazione della vittima.

La sequenza criminosa si è aperta con una telefonata in cui un interlocutore si presentava come addetto alle forze dell’ordine, comunicando all’anziana signora che un veicolo con la stessa targa di quello del marito era stato implicato in una rapina.

La notizia, calcolata per generare allarme e confusione, ha indotto il marito a recarsi presso una presunta stazione di polizia per chiarimenti e una denuncia per clonazione della targa.

Mentre l’uomo era fuori casa, la vittima ha ricevuto una seconda chiamata, questa volta da una persona che si spacciava per un’agente incaricata di verificare che i gioielli in suo possesso non fossero stati utilizzati nella rapina.

La successiva irruzione della truffatrice, che si è calata dal balcone per impossessarsi dei gioielli, ha sollevato i sospetti dell’anziana donna, la quale, dimostrando acume e prontezza di riflessi, ha immediatamente contattato il 113, fornendo agli operatori dettagliate descrizioni della truffatrice.

La Squadra Mobile di Padova, avvalendosi della collaborazione dei colleghi milanesi, ha prontamente allertato le forze dell’ordine di Milano, che hanno atteso l’arrivo del treno diretto a Milano, riuscendo a identificare e arrestare la giovane donna sulla base delle precise indicazioni fornite dalla vittima.

La refurtiva, costituita da preziosi di inestimabile valore affettivo e monetario, non è stata recuperata, suggerendo la possibilità che fosse stata venduta dalla truffatrice durante la fuga, complicando ulteriormente le indagini.

Il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha immediatamente attivato la Divisione Anticrimine, ordinando l’emissione di un foglio di via obbligatorio nei confronti della truffatrice, vietandole di rientrare nel territorio padovano per un periodo di quattro anni.

Questa misura restrittiva, volta a prevenire ulteriori crimini e tutelare la sicurezza della comunità, sottolinea la gravità del reato commesso e l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare le truffe telefoniche, un fenomeno in continua evoluzione e sempre più insidioso per le fasce più vulnerabili della popolazione.

L’episodio mette in luce la necessità di campagne di sensibilizzazione mirate, rivolte non solo agli anziani, ma a tutta la popolazione, per promuovere una maggiore consapevolezza e prevenzione nei confronti di queste truffe sempre più sofisticate e dannose.