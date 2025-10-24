Ulss 9 Verona: Braccialetti d’allarme per proteggere il personale sanitario

Per garantire la sicurezza del personale sanitario e ottimizzare la risposta a situazioni di emergenza, l’Ulss 9 di Verona ha implementato un sistema di protezione avanzato nei suoi quattro Pronto Soccorso di San Bonifacio, Legnago, Villafranca e nel Punto di Primo Intervento di Malcesine.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Veneto e concretizzata con un investimento di circa 138.000 euro, introduce l’utilizzo di braccialetti telefonici Prowatch, un dispositivo tecnologico progettato per consentire un intervento rapido e mirato in caso di aggressioni o potenziali pericoli.

Questi braccialetti, indossati dal personale in servizio, integrano due pulsanti fondamentali: uno rosso per l’attivazione immediata dell’allarme e uno verde per comunicazioni standard.

La pressione del pulsante rosso innesca una connessione diretta e prioritaria con una centrale operativa dedicata, che a sua volta coordina l’intervento del 112 e l’allerta del personale presente.

L’obiettivo è ridurre drasticamente i tempi di risposta, con una stima di soli tre minuti dall’attivazione dell’allarme all’arrivo dei soccorsi, un elemento cruciale in situazioni critiche dove ogni secondo conta.

La robustezza e l’affidabilità del sistema sono garantite da una connessione dati continua, 24 ore su 24, tramite una SIM integrata che opera su tutte le reti telefoniche disponibili sul territorio.

Questo elimina il rischio di disconnessioni e assicura la trasmissione immediata delle richieste di aiuto, anche in aree con copertura mobile limitata.

L’introduzione di Prowatch non si limita alla fornitura dei dispositivi, ma include un programma di formazione specifico per il personale sanitario, condotto direttamente dalla ditta fornitrice.

Questo garantisce la corretta comprensione e l’utilizzo ottimale del sistema.

Inoltre, mensilmente, la ditta stessa fornirà un report dettagliato sull’utilizzo dei braccialetti, fornendo dati utili per la valutazione dell’efficacia del sistema e per eventuali miglioramenti.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso la tutela della salute e della sicurezza del personale sanitario, non solo nei Pronto Soccorso, ma anche nelle sedi di continuità assistenziale e nelle centrali operative dell’assistenza domiciliare, dove i restanti 290 dispositivi saranno distribuiti.

Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alla sicurezza dei professionisti sanitari, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel sistema di cura e la necessità di fornire loro strumenti efficaci per affrontare situazioni di rischio, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro e a una maggiore serenità per i pazienti e per gli operatori.

La scelta di investire in tecnologia di questo tipo dimostra un impegno concreto a prevenire e gestire situazioni potenzialmente pericolose, promuovendo un approccio proattivo alla sicurezza sul lavoro.