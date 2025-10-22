cityfood
cityeventi
mercoledì 22 Ottobre 2025
Venezia Cronaca

Vandalismo a Montebelluna: 7 adolescenti segnalati per danni alla stazione.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un atto vandalico ha scosso la tranquillità della stazione ferroviaria di Montebelluna, coinvolgendo un gruppo di sette adolescenti residenti nell’area interna al comune trevigiano.
I giovani, di età compresa tra i quattordici e i diciassette anni, tutti studenti e privi di precedenti penali, sono stati segnalati alle autorità giudiziarie dai Carabinieri, a seguito di un’indagine avviata in merito a danni subiti dagli schermi informativi della stazione.

L’incidente, verificatosi la sera del 27 settembre, ha visto i ragazzi, in attesa di un treno sulla tratta Padova-Feltre, compiere un’azione irresponsabile: hanno raccolto pietre dalla massicciata ferroviaria, utilizzandole per danneggiare i monitor che visualizzano orari e informazioni sui treni in partenza e in arrivo.
L’atto vandalico non si è limitato a questo.

Le indagini hanno rivelato che il gruppo aveva inizialmente tentato di danneggiare anche la copertura del sottopasso, desistendo solo all’improvviso passaggio di un convoglio ferroviario, evento che ha interrotto i loro intenti distruttivi.

L’identificazione dei responsabili è stata resa possibile grazie all’analisi minuziosa dei filmati di videosorveglianza, strumenti cruciali per la ricostruzione dell’accaduto, e alla testimonianza di persone presenti sul luogo.
La disponibilità di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati si è rivelata determinante per l’identificazione e la successiva segnalazione dei ragazzi.

Questo episodio solleva interrogativi significativi sulla necessità di rafforzare l’educazione civica e la sensibilizzazione dei giovani rispetto al valore del bene pubblico e alle conseguenze legali delle proprie azioni.
Il danno arrecato, oltre all’impatto economico per la società appaltatrice che si occupa della manutenzione della stazione, rappresenta una ferita alla comunità e un segnale di allarme che richiede una riflessione più ampia sulle cause che possono spingere gli adolescenti a compiere atti vandalici.

L’episodio sottolinea, inoltre, l’importanza di un approccio educativo che promuova il rispetto delle regole e la consapevolezza delle responsabilità individuali, soprattutto in contesti pubblici come le stazioni ferroviarie, luoghi di transito e di collegamento essenziali per la vita sociale ed economica del territorio.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap