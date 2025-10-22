Vandalismo a Montebelluna: 7 adolescenti segnalati per danni alla stazione.

Un atto vandalico ha scosso la tranquillità della stazione ferroviaria di Montebelluna, coinvolgendo un gruppo di sette adolescenti residenti nell’area interna al comune trevigiano.

I giovani, di età compresa tra i quattordici e i diciassette anni, tutti studenti e privi di precedenti penali, sono stati segnalati alle autorità giudiziarie dai Carabinieri, a seguito di un’indagine avviata in merito a danni subiti dagli schermi informativi della stazione.

L’incidente, verificatosi la sera del 27 settembre, ha visto i ragazzi, in attesa di un treno sulla tratta Padova-Feltre, compiere un’azione irresponsabile: hanno raccolto pietre dalla massicciata ferroviaria, utilizzandole per danneggiare i monitor che visualizzano orari e informazioni sui treni in partenza e in arrivo.

L’atto vandalico non si è limitato a questo.

Le indagini hanno rivelato che il gruppo aveva inizialmente tentato di danneggiare anche la copertura del sottopasso, desistendo solo all’improvviso passaggio di un convoglio ferroviario, evento che ha interrotto i loro intenti distruttivi.

L’identificazione dei responsabili è stata resa possibile grazie all’analisi minuziosa dei filmati di videosorveglianza, strumenti cruciali per la ricostruzione dell’accaduto, e alla testimonianza di persone presenti sul luogo.

La disponibilità di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati si è rivelata determinante per l’identificazione e la successiva segnalazione dei ragazzi.

Questo episodio solleva interrogativi significativi sulla necessità di rafforzare l’educazione civica e la sensibilizzazione dei giovani rispetto al valore del bene pubblico e alle conseguenze legali delle proprie azioni.

Il danno arrecato, oltre all’impatto economico per la società appaltatrice che si occupa della manutenzione della stazione, rappresenta una ferita alla comunità e un segnale di allarme che richiede una riflessione più ampia sulle cause che possono spingere gli adolescenti a compiere atti vandalici.

L’episodio sottolinea, inoltre, l’importanza di un approccio educativo che promuova il rispetto delle regole e la consapevolezza delle responsabilità individuali, soprattutto in contesti pubblici come le stazioni ferroviarie, luoghi di transito e di collegamento essenziali per la vita sociale ed economica del territorio.