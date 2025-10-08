mercoledì 8 Ottobre 2025
18.9 C
Venezia
Venezia Cronaca

Veneto, Giornata delle Fattorie Didattiche: un viaggio alla scoperta delle radici

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Domenica 12 ottobre, il Veneto si anima con la Giornata delle Fattorie Didattiche Aperte, un’iniziativa di portata regionale che si configura come un ponte cruciale tra la comunità e il patrimonio agricolo veneto.

Più che un evento, si tratta di un’immersione sensoriale ed educativa per famiglie, istituzioni scolastiche e per tutti coloro che desiderano riscoprire le radici del territorio.

Quest’anno, ben 174 fattorie didattiche – espressione di un ecosistema di 485 realtà iscritte negli elenchi regionali – apriranno le loro porte, offrendo un caleidoscopio di attività pensate per stimolare la curiosità e l’apprendimento attivo.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Veneto in sinergia con le organizzazioni agricole, si pone l’obiettivo di contrastare un trend preoccupante: l’allontanamento dei giovani dalle origini, dalla terra e dalla comprensione dei processi che alimentano la nostra società.

Le Fattorie Didattiche rappresentano un’oasi di autenticità in un mondo sempre più digitalizzato e spesso disconnesso dalla natura.

Qui, i bambini – e non solo – potranno interagire direttamente con il ciclo vitale delle piante, dalla semina al raccolto, apprendendo i principi dell’agricoltura sostenibile e la preziosità delle risorse naturali.
L’esperienza si arricchisce del contatto diretto con l’animale da cortile e da pascolo: cavalli, bovini, ovini, alpaca, api, e molte altre specie, ognuna portatrice di un sapere antico e di un ruolo ecologico fondamentale.
L’assessore regionale all’agricoltura, Federico Caner, sottolinea l’importanza strategica di queste realtà: “In un’epoca in cui la conoscenza si acquisisce sempre più frequentemente attraverso schermi e media digitali, le Fattorie Didattiche offrono un’alternativa preziosa, un ritorno alle origini, un’esperienza tangibile che coinvolge tutti i sensi.
Non è solo una questione di apprendimento teorico, ma di crescita emotiva, di sviluppo del senso di responsabilità verso l’ambiente e la comunità.

”La giornata sarà costellata di visite guidate gratuite, laboratori didattici interattivi e attività pratiche, concepite per coinvolgere attivamente partecipanti di tutte le età.
La prenotazione, obbligatoria, è essenziale per garantire un’esperienza ottimale e personalizzata.
Per scoprire le fattorie aderenti, consultare gli orari di apertura e conoscere nel dettaglio le proposte didattiche, si rimanda al sito: https://www.regione.
veneto.it/web/turismo/giornata-aperta.
La Giornata delle Fattorie Didattiche Aperte non è quindi una semplice occasione di svago, ma un investimento nel futuro, un’opportunità per coltivare la consapevolezza, la creatività e il rispetto per la terra che ci nutre, trasformando l’apprendimento in un’avventura memorabile e significativa.

È un’aula a cielo aperto dove la scoperta si fa gioco e il divertimento si intreccia all’educazione.

