Veneto: Nasce l’Osservatorio sulla Violenza contro le Donne

La Regione Veneto ha ufficialmente avviato le attività dell’Osservatorio Regionale sulla Violenza contro le Donne, un’iniziativa resa operativa nel corso del 2024 e posta sotto la presidenza onoraria di Gino Cecchettin, figura di spicco nel panorama della ricerca e dell’impegno sociale. La cerimonia di insediamento, tenutasi a Palazzo Ferro Fini, ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio Regionale, Roberto Ciambetti, e di numerosi membri del coordinamento tecnico guidato dalla Dottoressa Rossana Ceci.L’istituzione di questo organismo rappresenta un passo cruciale nella strategia regionale per affrontare un fenomeno complesso e radicato, che trascende la semplice emergenza e richiede un approccio sistemico e basato su dati concreti. Come sottolineato dal Presidente Cecchettin, l’efficacia di qualsiasi intervento in questo ambito dipende dalla capacità di misurare accuratamente la reale portata del problema, delineando un quadro preciso e aggiornato della violenza di genere nel territorio veneto e nel suo rapporto con le dinamiche nazionali. L’Osservatorio si propone, quindi, di svolgere una funzione di intelligence sociale, raccogliendo e analizzando dati provenienti da diverse fonti: denunce, statistiche giudiziarie, servizi di assistenza alle vittime, indagini sociologiche e ricerche accademiche.La sua missione va oltre la semplice raccolta di informazioni. L’Osservatorio avrà il compito di identificare le aree di intervento prioritarie, definendo ambiti specifici in cui concentrare gli sforzi e le risorse. Questo processo di mappatura sarà il risultato di un ampio confronto con le realtà del terzo settore – associazioni, fondazioni, cooperative – che operano quotidianamente nel sostegno alle donne vittime di violenza, e, soprattutto, con le donne stesse. Le testimonianze dirette, le esperienze vissute, rappresentano una fonte di conoscenza imprescindibile per orientare le azioni dell’Osservatorio e garantire che le risposte offerte siano realmente adeguate e tempestive.Un aspetto particolarmente enfatizzato dal Presidente Cecchettin è la necessità di evitare che le donne che, con coraggio, decidono di rompere il silenzio e denunciare le aggressioni, si trovino ad affrontare un sistema ostile o inefficace. L’esperienza della denuncia, spesso traumatica, non deve essere seguita da un senso di abbandono o frustrazione, ma deve essere accompagnata da un percorso di supporto giuridico, psicologico e sociale che favorisca la ricostruzione personale e la reintegrazione sociale. L’Osservatorio, in questo senso, si pone come garante di un percorso di giustizia riparativa e di prevenzione, volto a contrastare non solo gli atti di violenza fisica e psicologica, ma anche le cause profonde che li generano, promuovendo una cultura del rispetto e della parità di genere. L’iniziativa segna l’inizio di un percorso complesso ma fondamentale per costruire una regione più giusta e sicura per tutte le donne.