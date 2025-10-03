Venezia, due anni dopo: un rito per le vittime del crollo Rizzardi.

Due anni dopo il crollo che ha lacerato il tessuto sociale di Venezia, la comunità si è riunita nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Mestre per un momento di raccoglimento e memoria delle vittime della tragedia del 3 ottobre 2023.

L’incidente, che ha visto un autobus precipitare dal cavalcavia Rizzardi, ha lasciato un vuoto incolmabile, spegnendo in un istante le vite di ventidue passeggeri e dell’autista, Alberto Rizzotto, figura tragicamente centrale in questa narrazione di perdita.

La cerimonia, orchestrata con cura dal Patriarcato di Venezia e dall’amministrazione comunale, ha rappresentato un atto di pietas collettiva, un tentativo di dare un senso al dolore ancora vivo.

Il Patriarca Francesco Moraglia, con parole cariche di riflessione, ha esortato i presenti a confrontarsi con la precarietà dell’esistenza umana, evocando il salmo 90: “La durata dei nostri anni è settanta anni, o quaranta, se siamo forti; ma la maggior parte è fatica e travaglio, e in un batter d’occhio passiamo, e svaniamo.

” La fede, ha sottolineato, offre un ancoraggio, una prospettiva di trascendenza che permette di affrontare il lutto e guardare oltre la finitezza terrena.

Accanto al Patriarca, il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e Alessandro Bait, sindaco di Vazzola, paese natale di Alberto Rizzotto, hanno partecipato al rito, testimoniando la portata sovra-comunale della tragedia.

La presenza delle autorità civili e militari ha sottolineato l’importanza di una memoria condivisa, un impegno a non dimenticare e a ricercare le cause che hanno portato a questo evento catastrofico.

Un gesto simbolico, quello della deposizione di una corona di fiori sotto il cavalcavia Rizzardi, luogo preciso dove la tragedia si è consumata, un monumento silenzioso che contrasta con la frenesia della vita quotidiana.

Questo spazio, un tempo crocevia di traffico, è ora un luogo di ricordo, un punto di convergenza per chi desidera rendere omaggio alle vittime e riflettere sul peso della perdita.

L’incidente ha sollevato questioni cruciali sulla sicurezza delle infrastrutture, la manutenzione delle opere pubbliche e la responsabilità delle istituzioni.

La comunità veneziana, oltre al dolore, si è posta interrogativi urgenti e ha richiesto trasparenza e impegno concreto per evitare che simili tragedie possano ripetersi.

La memoria delle vittime non può essere solo un momento di commozione, ma un catalizzatore per un cambiamento profondo e duraturo.

La loro scomparsa ci invita a riflettere sul valore della vita, sulla fragilità dell’esistenza e sulla necessità di costruire un futuro più sicuro e più giusto per tutti.