Venezia, il caso Aita: tra disagio, sicurezza e diritti.

La figura di Pasquale Aita, quarantanove anni, di origine tedesca, è divenuta un simbolo problematico e persistente nel tessuto urbano di Venezia.

La sua presenza, radicata da quasi un decennio a Piazzale Roma, la principale porta d’accesso alla città lagunare, trascende la semplice condizione di senzatetto per configurarsi come una sfida complessa che interseca questioni legali, sociali, sanitarie e di sicurezza pubblica.

Lungi dall’essere una mera anomalia, Aita incarna le difficoltà di una città turistica che fatica a gestire le fragilità sociali e le patologie mentali che si manifestano nel suo territorio.

La sua vita, scandita da comportamenti aggressivi e intimidatori, atti vandalici e ripetute violazioni della legge, ha generato un accumulo di oltre cento capi d’accusa, una sorta di catena di eventi che lo lega indissolubilmente al contesto veneziano.

La recente udienza in tribunale a Venezia segna un nuovo capitolo in questa intricata vicenda.

L’obiettivo, ventilato da tempo, è l’istituzione di un’amministrazione di sostegno, un provvedimento giuridico volto a tutelare la persona incapace di agire in proprio, ma la sua attuazione si rivela un percorso ostacolato da lungaggini burocratiche e difficoltà probatorie.

L’avvocato difensore dovrà dimostrare, in un’udienza successiva fissata ai primi mesi del 2026, la capacità del suo cliente di interagire con la pubblica amministrazione, un punto cruciale che determinerà la necessità o meno del provvedimento di tutela.

L’arresto del 24 dicembre scorso, per violazione del divieto di dimora e della sorveglianza speciale, rappresenta solo uno degli episodi che compongono un quadro preoccupante.

La sua presenza, fissa e ostinata, a Piazzale Roma, alimenta un circolo vizioso di tensioni tra residenti, turisti e forze dell’ordine.

Le denunce accumulate – minacce, danneggiamenti, insulti, possesso di armi improprie, atti vandalici – sono la cronaca di una sofferenza individuale e collettiva.

L’aggressione alla consigliera regionale Silvia Rizzotto, e l’atto simbolico di imbrattare la porta del tribunale con i colori nazionali, sono manifestazioni eclatanti di un disagio profondo che sfocia in comportamenti inaccettabili.

Nonostante i numerosi provvedimenti cautelari e gli ordini di allontanamento, Aita continua a considerare Venezia la sua città, un legame emotivo che contrasta con le esigenze di sicurezza e ordine pubblico.

La situazione solleva interrogativi complessi: è possibile, e opportuno, rimuovere coattivamente una persona vulnerabile da un territorio che, paradossalmente, è diventato il fulcro della sua esistenza? Quali sono le responsabilità della collettività nel gestire la marginalità e la malattia mentale? La vicenda di Pasquale Aita non è solo un caso giudiziario, ma un campanello d’allarme che invita a una riflessione più ampia sulle politiche sociali, sanitarie e di sicurezza che governano la città di Venezia, e più in generale, le fragilità umane che si celano dietro la facciata di un destino turistico.

La sua storia è un monito: ignorare il disagio non lo fa scomparire, lo rende solo più pericoloso.