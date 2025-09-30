Venezia in Protesta: Imbarcazioni Bloccano Porto per la Palestina

Nel cuore di Venezia, un atto di disobbedienza civile ha incrociato le acque lagunari, trasformando un tranquillo pomeriggio in un vivido simbolo di protesta.

Una flotta di imbarcazioni, un pugno di piccole imbarcazioni di legno e vetro resinate, ha lasciato il tessuto storico della città, dirigendosi verso il porto industriale di Marghera.

L’azione, orchestrata da collettivi autogestiti e centri sociali del Nord-Est, mirava a ostacolare la partenza della nave cargo “MSC Melani III”, ormeggiata nelle infrastrutture portuali della laguna.

L’evento, preannunciato con precisione dai gruppi promotori, si inserisce in un contesto più ampio di solidarietà verso la popolazione palestinese e di critica nei confronti delle politiche commerciali che, a loro dire, alimentano il conflitto israelo-palestinese.

La “MSC Melani III”, secondo le accuse, avrebbe dovuto trasportare merci destinate a Israele, rendendola un bersaglio simbolico per la protesta.

La manifestazione, pur mantenendo un carattere pacifico, è stata costantemente monitorata dalle autorità.

Mezzi navali e motoscafi della polizia lagunare hanno assicurato la sorveglianza delle imbarcazioni, garantendo la sicurezza della navigazione e prevenendo eventuali escalation.

A bordo delle piccole imbarcazioni, circa trenta persone hanno partecipato attivamente alla protesta, esprimendo il loro dissenso attraverso l’esposizione di bandiere palestinesi e l’utilizzo di fumogeni colorati, che hanno temporaneamente dipinto le acque lagunari con un’esplosione di colori.

L’azione si pone come un atto di resistenza silenziosa, un tentativo di dare voce a un sentimento di profonda preoccupazione per le conseguenze umanitarie del conflitto.

Essa solleva interrogativi complessi sul ruolo del commercio internazionale, la responsabilità delle aziende di trasporto e la possibilità di agire concretamente per promuovere la pace e la giustizia.

La scena, carica di simbolismo e significato, si è impressa nella memoria collettiva, un mosaico di colori, legno, vetro e dissenso che ha illuminato le acque di Venezia, evocando una riflessione urgente sulla globalizzazione e sulle sue implicazioni etiche.

La protesta, al di là del suo esito immediato, rappresenta un tassello in un movimento più ampio che rivendica un futuro più equo e pacifico per tutti.