Venezia: Oltre il Mose, un Futuro da Ripensare

La sfida che Venezia affronta, al di là dell’efficacia del Mose, si configura come un complesso nodo di vulnerabilità esacerbato dal cambiamento climatico in atto. Lo studio premiato dall’Aspen Institute Italia, frutto di una collaborazione transatlantica tra istituzioni italiane e statunitensi, sottolinea come le sole infrastrutture fisiche, pur cruciali, si rivelino insufficienti a garantire la resilienza della città lagunare nel lungo termine. L’approccio, pertanto, deve evolvere verso una visione olistica, integrando competenze multidisciplinari per navigare un futuro incerto.Andrea Critto, dell’Università Ca’ Foscari e coautore della ricerca, evidenzia come la risposta alla crescente frequenza e intensità di eventi estremi debba trascendere la mera protezione fisica. La limitazione delle costruzioni in aree a rischio, l’implementazione di sofisticati sistemi di allerta precoce e la creazione di protocolli di gestione delle emergenze diventano imperativi. Ancora più importante, si rende necessaria una profonda trasformazione culturale, che coinvolga attivamente la cittadinanza e promuova una diffusa consapevolezza dei rischi ambientali attraverso l’educazione e la comunicazione.La proiezione verso la fine del secolo, supportata da un consenso scientifico diffuso, suggerisce che l’innalzamento del livello del mare, combinato con l’intensificarsi delle mareggiate e delle tempeste, supererà la capacità di mitigazione del Mose. Le onde, in scenari estremi, potrebbero raggiungere altezze superiori ai tre metri, mettendo a rischio aree non coperte dalla barriera. Il problema non si circoscrive al fenomeno marino, ma include ondate di calore, periodi di siccità prolungati e precipitazioni intense che colpiscono l’entroterra, intrecciandosi in un sistema di rischi interconnessi.La comunità scientifica propugna, pertanto, un passaggio paradigmatico, abbandonando una logica di mera difesa per abbracciare una strategia di adattamento proattivo. Ciò implica la revisione delle normative urbanistiche, la promozione di pratiche di costruzione sostenibili e lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione del patrimonio storico e culturale veneziano. Un progetto specifico, focalizzato su eventi estremi di bassa probabilità ma di altissimo impatto, utilizza l’intelligenza artificiale per simulare scenari di stress, identificando i punti di maggiore vulnerabilità e definendo interventi mirati. Questo approccio “stress test” si prefigge di individuare i “nodi critici” del sistema veneziano, rendendo possibile una risposta preventiva e tempestiva. La sfida, in definitiva, è ripensare il futuro di Venezia, trasformando la sua vulnerabilità in un’opportunità di innovazione e resilienza.