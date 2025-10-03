Venezia paralizzata: protesta, scioperi e scontri per Gaza

Un’onda di protesta ha investito Venezia questa mattina, paralizzando i flussi di collegamento verso e dal cuore storico della città.

Lo sciopero indetto da CGIL e Cobas, amplificato da manifestazioni di solidarietà verso Gaza e in sostegno alla Flotilla, ha generato una situazione di trasporto in grave sofferenza.

L’azione di protesta, che si configura come espressione di dissenso politico e sociale, ha interrotto una rete di mobilità essenziale per il tessuto economico e turistico veneziano.

Il corteo, originato da Campo Santa Margherita, si è mosso con determinazione verso piazzale Roma, il cruciale nodo intermodale che accoglie autobus e auto private.

La piazza, solitamente brulicante di attività, si presenta ora desolatamente vuota, testimonianza dell’efficacia dello sciopero.

L’immagine di un gruppo di manifestanti che ha occupato il tetto del Garage Comunale, esponendo uno striscione con il messaggio “Free Gaza”, amplifica la portata simbolica della protesta, rivendicando una causa umanitaria e di giustizia globale.

L’impatto si estende ben oltre il centro storico.

A partire dalle ore 10:00, la stazione ferroviaria di Santa Lucia, porta d’accesso principale per i viaggiatori, e la stazione di Mestre, crocevia cruciale per i collegamenti regionali e nazionali, hanno visto un’ondata di cancellazioni che ha quasi azzerato il servizio ferroviario.

La chiusura delle linee ferroviarie non solo compromette i piani di viaggio di migliaia di persone, ma aggrava anche le ripercussioni economiche, penalizzando attività commerciali e servizi legati al turismo.

Questa giornata di mobilitazione solleva interrogativi complessi sulla libertà di espressione, il diritto di protesta e l’impatto di tali azioni sulla vita quotidiana di una comunità.

La protesta, pur esprimendo una forte adesione a una causa umanitaria, pone il problema di bilanciare la necessità di manifestare dissenso con l’inviolabilità dei servizi essenziali e il diritto alla mobilità dei cittadini.

La situazione, in evoluzione, richiede un’attenta gestione da parte delle autorità competenti per minimizzare i disagi e garantire la sicurezza pubblica.