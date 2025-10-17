Verona, commozione popolare per i carabinieri caduti.

Un’onda di commozione popolare ha travolto la provincia di Verona, con un afflusso imponente di persone – oltre duemila – che, in un abbraccio silenzioso e intenso, hanno espresso il proprio cordoglio ai feretri dei tre carabinieri caduti nell’atroce strage di Castel d’Azzano.

Un evento che ha lacerato il tessuto sociale, rievocando le ferite profonde che le aggressioni violente e l’attentato alla legalità possono infliggere alla collettività.

La tragedia, che ha colpito una comunità attenta e laboriosa, ha generato un sentimento di sgomento e rabbia, amplificato dalla giovane età delle vittime e dalla brutalità dell’atto.

Il dolore collettivo si è manifestato in un tributo solenne, un gesto di vicinanza alle famiglie dei carabinieri, ma anche una riaffermazione dei valori di dedizione, sacrificio e servizio che contraddistinguono le Forze Armate dello Stato.

I feretri, portatori di una memoria dolorosa e di un futuro interrotto, saranno oggi trasferiti nella maestosa Basilica di Santa Giustina, un luogo simbolo del capoluogo veneto, situato nel cuore di Prato Della Valle.

La Basilica, con la sua architettura imponente e la sua storia secolare, offrirà uno scenario solenne per la cerimonia funebre, che si terrà a partire dalle ore 16:00.

L’evento assumerà una dimensione nazionale, testimoniata dalla presenza illustre del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

La loro partecipazione, unitamente alle massime autorità civili e militari, sottolinea l’importanza di questo momento di lutto nazionale e l’impegno dello Stato nel sostenere le famiglie delle vittime e nel riaffermare il primato della legge e la sicurezza dei cittadini.

Oltre al cordoglio e al dolore, la tragedia di Castel d’Azzano riemerge come un monito, un appello alla riflessione profonda sulle cause della violenza, sulla necessità di rafforzare la presenza e il sostegno alle Forze dell’Ordine, e sulla priorità di promuovere una cultura del rispetto, della legalità e della solidarietà all’interno della società.

Il silenzio di oggi, interrotto solo dai singhiozzi e dalla musica funebre, deve trasformarsi in un impegno concreto per costruire un futuro più sicuro e giusto, dove ogni cittadino possa sentirsi protetto e rispettato.

La memoria dei tre carabinieri caduti diventi così il motore di un cambiamento positivo e duraturo.