Verona: Flash Mob per l’Iran, un Grido di Speranza

A Verona, un grido di speranza risuona tra le pietre di Cortile Mercato Vecchio: “Iran per la libertà”.

L’eco di questa espressione, vibrante di desiderio di cambiamento, ha animato un flash mob che si è formato sotto la scalinata del Palazzo della Ragione, un luogo simbolo della città, in segno di sostegno al popolo iraniano.

L’iniziativa, promossa congiuntamente dalle associazioni Italia-Iran e Italia-Israele, ha catalizzato un ampio fronte di solidarietà, testimoniando una convergenza di voci al di là delle tradizionali divisioni politiche – escludendo esplicitamente le posizioni di Fratelli d’Italia e del Partito Democratico – e coinvolgendo una miriade di organizzazioni civiche.

Il gesto non è un semplice atto di compassione, ma un’affermativa di valori universali: la dignità umana, il diritto all’autodeterminazione, la libertà di espressione e di coscienza.

Le proteste che infiammano l’Iran da settimane, innescate dalla tragica morte di Mahsa Amini, incarnano una profonda frattura tra il desiderio di un futuro democratico e la realtà di un regime teocratico autocratico.

La violenta repressione, che ha già provocato un bilancio umano drammatico, con almeno sedici vittime accertate, non fa che alimentare la determinazione del popolo iraniano a rivendicare i propri diritti.

La partecipazione del sindaco di Verona, Damiano Tommasi, sottolinea l’importanza che la comunità locale attribuisce a questa crisi umanitaria e politica.

Si tratta di un segnale di vicinanza a un popolo che lotta per la propria emancipazione, contro un sistema che nega le libertà fondamentali.

Il flash mob, con la sua natura effimera e simbolica, vuole essere un ponte tra Verona e l’Iran, un atto di solidarietà che si spera possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica internazionale sulla gravità della situazione e a esercitare pressione sul regime iraniano affinché rispetti i diritti umani e avvii un processo di riforma democratica.

La lotta per la libertà in Iran è, in ultima analisi, una lotta per la libertà di tutti.