Verona Università: Istruzione e Speranza Dietro le Sbarre

L’impegno dell’Università di Verona per l’integrazione sociale e l’accesso al sapere si è concretizzato in un’iniziativa di profondo significato, “Transizioni sociali, ambientali e digitali”, nell’ambito della quinta edizione della Notte europea della ricerca dedicata ai centri penitenziari.

Questo evento, ospitato nella biblioteca della Casa circondariale di Montorio, ha rappresentato un crocevia di riflessioni e scambi intellettuali, coinvolgendo un ampio network di istituzioni accademiche: diciotto università e ventuno poli universitari penitenziari dislocati in tutta Italia, tutti membri della Conferenza nazionale universitaria dei Poli penitenziari.

L’apertura dei lavori, dopo i doverosi saluti istituzionali – un omaggio alla direttrice Mariagrazia Bregoli, al Garante dei detenuti don Carlo Vinco, all’assessora comunale alla Legalità Stefania Zivelonghi e al dirigente scolastico del Cpia Luca Saggioro – ha visto sei docenti dell’ateneo veronese presentare i risultati delle loro ricerche, focalizzandosi su tematiche complesse e attuali.

Queste presentazioni non si sono limitate a una mera esposizione di dati, ma hanno mirato a stimolare un dialogo costruttivo con i detenuti, molti dei quali aspiranti studenti o già iscritti a corsi universitari.

L’iniziativa si colloca all’interno di un più ampio progetto – “Università in carcere” – formalizzato da un accordo quadro volto a garantire pari opportunità di istruzione per i detenuti della Casa circondariale di Montorio.

Questo accordo, lungimirante e significativo, non si limita a offrire l’accesso a corsi di laurea, ma promuove una vera e propria trasformazione sociale e personale.

Come sottolinea Ivan Salvadori, docente di Diritto penale e referente del rettore, l’incremento del numero di detenuti iscritti all’ateneo testimonia la crescente consapevolezza dell’importanza dell’istruzione come strumento di reinserimento sociale e di sviluppo personale.

L’impegno dell’Università di Verona va oltre la semplice offerta di lezioni.

La creazione di un’aula studio dedicata, dotata di risorse bibliotecarie dell’Ateneo, rappresenta un investimento concreto nel percorso di crescita dei detenuti.

La presenza regolare di tutor universitari, la possibilità di accedere a lezioni registrate, di sostenere esami in presenza o online e di beneficiare di un supporto didattico personalizzato, costituiscono un ecosistema di apprendimento pensato per superare le barriere fisiche e sociali.

Quest’iniziativa, dunque, non si limita a un’offerta formativa, ma si configura come un esperimento sociale di ampio respiro, volto a esplorare il potenziale trasformativo dell’istruzione nel contesto carcerario, offrendo ai detenuti non solo la possibilità di acquisire competenze e conoscenze, ma anche un orizzonte di speranza e di reintegrazione nella società.

Il progetto dimostra come l’università possa agire come motore di cambiamento, contribuendo attivamente alla costruzione di un sistema penitenziario più umano e inclusivo.