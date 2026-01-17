VicenzaOro: Proteste e Dissenso contro le Aziende Legate a Israele

La città di Vicenza si è risvegliata oggi sotto il segno della protesta, con una serie di azioni coordinate da collettivi sociali e gruppi pro-palestinesi, denunciando la partecipazione di aziende con legami commerciali con Israele all’importante fiera orafa internazionale VicenzaOro.

L’evento, che ha aperto i battenti ieri, è diventato fulcro di un acceso dibattito etico e politico, trasformando il contesto urbano in un palcoscenico di dissenso.

La prima azione, orchestrata all’alba, ha visto l’accesso ai padiglioni fieristici temporaneamente interrotto in via del Lavoro.

Un checkpoint simulato, realizzato con cavi d’acciaio e filo spinato, evocava le barriere fisiche e simboliche imposte nel conflitto israelo-palestinese, attirando l’attenzione su presunte complicità economiche tra la fiera e il governo israeliano.

Sebbene la manifestazione si sia svolta pacificamente, le forze dell’ordine hanno prontamente rimosso gli ostacoli, consentendo il regolare flusso degli operatori.

La protesta si è poi spostata nel cuore del centro storico, articolandosi in due nuclei principali.

In Piazza Castello, un gruppo di attivisti ha espresso il proprio dissenso attraverso striscioni e slogan che condannavano la presenza di espositori legati a Israele, accusandoli di contribuire al sostegno economico di un regime ritenuto responsabile di violazioni dei diritti umani.

Parallelamente, un numero maggiore di manifestanti si è concentrato all’esterno della stazione ferroviaria, interrompendo il servizio navetta che collega la stazione alla fiera.

Questa azione mirava a ostacolare la partecipazione alla fiera, rendendo più difficoltoso l’accesso agli operatori del settore.

La presenza delle forze dell’ordine è stata massiccia, con un dispiegamento mirato a garantire l’ordine pubblico e a gestire la mobilitazione.

Le azioni di dissuasione hanno incluso lo spostamento di persone e la rimozione di materiali di protesta, mantenendo un equilibrio delicato tra il diritto di manifestare e la necessità di assicurare la funzionalità della fiera.

L’evento ha sollevato interrogativi complessi sulla responsabilità delle istituzioni fieristiche di fronte alle accuse di coinvolgimento in attività commerciali che potrebbero finanziare o sostenere governi controversi, e sulla legittimità di azioni di protesta che impattano su eventi economici di rilevanza nazionale.

Il dibattito, lungi dall’esaurirsi con la chiusura della fiera, si preannuncia come un campanello d’allarme per il mondo del commercio internazionale e le sue implicazioni etiche.