Alfa all’Arena di Verona: un debutto epocale!

Il nuovo anno si apre per Alfa sotto il segno di un evento epocale: il suo debutto all’Arena di Verona, il 23 settembre.

Un traguardo che consacra l’artista come una delle voci più autentiche e influenti del panorama cantautorale italiano, un percorso costellato di riconoscimenti e successi.

Il concerto veronese non è solo un’aggiunta al suo già fitto calendario di date, che spazia tra palazzetti dello sport e festival estivi, ma rappresenta una simbiosi quasi naturale con un luogo intriso di storia, di un’atmosfera sospesa nel tempo e di una magia palpabile, capace di elevare ogni performance a un’esperienza emozionale intensa e indimenticabile.

Il 2025 di Alfa si è rivelato un anno di trionfi, segnato da una serie di milestones che hanno consolidato la sua posizione tra gli artisti più amati dal pubblico.

Tra questi, spicca la vittoria dell’Rtl 102.5 Power Hits Estate, un premio ottenuto proprio all’interno delle maestose mura dell’Arena, un segno del destino che preannunciava questo attesissimo ritorno.

Ora, lo sguardo è rivolto al 2026, un anno che si prospetta altrettanto prolifico e ricco di novità, tra impegni live e un incessante lavoro creativo.

L’artista è infatti già immerso nella composizione di nuovi brani, suggerendo un’evoluzione musicale che promette di sorprendere e appassionare i suoi ascoltatori.

I fan non dovranno attendere a lungo per assicurarsi il biglietto per questo evento storico.

La prevendita digitale inizierà sabato 3 gennaio alle ore 14:00, esclusivamente attraverso la piattaforma Ticketone, accessibile all’indirizzo https://www.ticketone.it/artist/alfa.

Si consiglia di attivare le notifiche per non perdere l’opportunità di partecipare a questa serata unica.

Ecco il percorso completo del tour di Alfa, prodotto da A1 Concerti, un viaggio attraverso le più suggestive location italiane: 20 aprile – Unipol Forum, Milano (sold out); 22 giugno – Infinity 1 Arena Estiva, Cremona; 28 giugno – Sequoie Music Park, Bologna; 4 luglio – Collisioni, Alba; 11 luglio – Musart Festival, Pratolino; 14 luglio – Piazza Garibaldi, Senigallia; 16 luglio – BCT Music Festival, Benevento; 17 luglio – Fiera del Levante, Bari; 23 luglio – Villa Erba, Cernobbio; 27 luglio – Moonland Festival, Sarzana; 31 luglio – Velodromo Borsellino, Palermo; 15 agosto – Stadio Comunale Moretti, Cesenatico; 17 agosto – KrimiSound Festival, Cirò Marina; 30 agosto – Marea Festival, Montesilvano; 23 settembre – Arena di Verona (nuova data); 16 ottobre – Palateknoship, Genova; 17 ottobre – Palateknoship, Genova; 24 ottobre – Unipol Forum, Milano.

Un’estate di musica, emozioni e incontri, che culmina con l’attesissimo appuntamento veronese.