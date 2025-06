Arena di Verona: voci prestigiose per un’accoglienza da sogno.

L’esperienza dell’Arena di Verona si arricchisce di una nuova dimensione sonora, un ponte sonoro che guida il pubblico attraverso la magia dello spettacolo. Per la stagione del 102° Festival dell’Opera, la Fondazione Arena ha voluto offrire un’accoglienza ancora più curata, affidando la conduzione degli annunci – momenti cruciali per l’organizzazione e il flusso della serata – a tre voci prestigiose, espressioni di eccellenza nel panorama artistico internazionale. Luca Ward, interprete versatile e apprezzato doppiatore, capace di incarnare personaggi iconici come quelli interpretati da Russell Crowe, Keanu Reeves e Samuel L. Jackson, presta la sua voce all’italiano. Accanto a lui, Jürgen Prochnow, attore tedesco di fama mondiale, noto per interpretazioni memorabili in capolavori come *Das Boot* (U-Boot 96) e per il suo contributo a produzioni hollywoodiane di grande respiro come *Dune* e *Air Force One*, incarna la voce del pubblico tedesco. Mark Humphreys, londinese di nascita e veronese d’adozione, fagottista e professionista nel settore tecnologico, offre la voce in inglese, completando un trio di voci che riflette la vocazione universale dell’Arena.Questa scelta, lungimirante e innovativa, va oltre la semplice sostituzione delle voci tradizionali. Rappresenta un’iniezione di cultura e di prestigio, un elemento distintivo in grado di elevare ulteriormente l’offerta dell’Arena, uno spazio che da secoli rappresenta un crocevia di culture e di emozioni. Le voci, scelte per la loro capacità di trasmettere calore, autorevolezza e un tocco di personalità, sono state accompagnate in un percorso di adattamento agli annunci, ripensati e riscrivati per garantire brevità, efficacia e un tono accogliente, fedele alla tradizione dell’opera lirica.A curare i testi degli annunci è stato affidato un team di talenti emergenti della Scuola Holden, istituzione torinese fondata da Alessandro Baricco, rinomata per la sua formazione nel campo dello storytelling e della comunicazione creativa. Questa collaborazione sottolinea l’impegno della Fondazione Arena a promuovere il talento italiano e a investire in nuove forme di espressione artistica, combinando l’esperienza consolidata con una visione fresca e contemporanea.Il debutto di questo nuovo sistema di annunci, con le sue voci evocative e i testi raffinati, è previsto per la prima serata del Festival, il 13 giugno, con la rappresentazione di *Nabucco* di Giuseppe Verdi, un’opera potente e commovente che segna l’inizio di una nuova era per l’Arena di Verona. L’obiettivo è quello di creare un’esperienza immersiva e coinvolgente, un viaggio emozionante che accompagni il pubblico fin dal suo ingresso in anfiteatro, valorizzando ogni istante e contribuendo a creare un ricordo indimenticabile.