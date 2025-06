Art Night Venezia 2025: Arte, Musica e Cultura nel Cuore di Venezia

Sabato 21 giugno, Venezia si trasforma in un palcoscenico effimero per la quattordicesima edizione di Art Night Venezia, un’iniziativa culturale di respiro internazionale promossa dall’Università Ca’ Foscari. L’evento, completamente gratuito e distribuito in 141 sedi uniche nel cuore del centro storico lagunare, rappresenta un’immersione totale nell’arte contemporanea, con un programma vasto e diversificato che abbraccia ogni forma espressiva.Quest’anno, l’organizzazione, curata con precisione dall’università in sinergia con il Comune e la Regione Veneto, ha adottato una nuova declinazione territoriale, organizzando le proposte artistiche per sestieri, favorendo così una scoperta più approfondita delle peculiarità di ogni zona della città. Il sito web artnightvenezia.com funge da guida essenziale, offrendo una visione d’insieme delle iniziative e permettendo di verificare la disponibilità per gli eventi che richiedono prenotazione.Art Night Venezia non è solo un evento, ma un vero e proprio progetto culturale che coinvolge istituzioni, artisti e cittadini. Un’opportunità irripetibile per assaporare un ricco caleidoscopio di esperienze: mostre d’arte, concerti di musica classica e contemporanea, performance teatrali, reading letterari, aperture straordinarie di palazzi nobiliari e musei, laboratori creativi per adulti e bambini. La collaborazione con Chorus e il Patriarcato di Venezia arricchisce ulteriormente il programma, aprendo le porte di numerose chiese per offrire suggestivi concerti e percorsi artistici.L’edizione 2025 introduce nuove collaborazioni prestigiose, come il Museo Storico Navale, la Fondazione Rubelli e la Columbia University, ampliando l’orizzonte artistico e geografico dell’evento. Un’attenzione particolare è dedicata alle isole di Murano, Torcello e San Servolo, con iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali. Il Conservatorio Benvenuti, con la sua maratona musicale dalle 19:00 all’1:10, offre un viaggio emozionante attraverso la storia della musica.Il fulcro dell’edizione 2025 sarà Ca’ Foscari, che aprirà i suoi cortili alle 18:00 con la distribuzione di gadget e i saluti istituzionali. Un momento dedicato ai più piccoli, con “MerendArte in Domo Foscari”, un laboratorio creativo a cura di Ca’rte lab, il laboratorio permanente di didattica museale del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. La serata si anima con “TaNgo night – Venite a ballare a Ca’ Foscari!”, un progetto che unisce la passione per il tango argentino con un percorso di crescita personale. A seguire, la performance audiovisiva site-specific “Un giorno da Psychodonna”, un concerto originale con Alessandro Baronciani, Rachele Bastreghi (cantante dei Baustelle) e Mario Conte.La notte continua fino alle prime luci dell’alba con “Sleepless Video Art Night 2025 – Where Deeds Echo” presso l’Auditorium Santa Margherita, una maratona di opere video artistiche inedite provenienti da artisti internazionali, un’esperienza immersiva nel linguaggio contemporaneo dell’immagine in movimento e una riflessione sul potere dell’arte come specchio del nostro tempo.