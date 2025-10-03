ArtIs: Festival dell’Arte e dell’Artista a Vicenza

Il panorama culturale italiano si arricchisce di un’iniziativa ambiziosa: ArtIs, un festival dedicato all’artista e al processo creativo, un’eccezione nel caleidoscopio di eventi che costellano l’anno.

L’appuntamento, che si svolgerà a Vicenza dal 10 al 16 novembre, non si limita a presentare opere d’arte, ma si propone come un vero e proprio laboratorio di idee, un crocevia di linguaggi e prospettive.

La rassegna, concepita come un festival “diffuso”, si distribuirà tra i luoghi iconici della città palladiana, unendo architettura e contemporaneità in un dialogo stimolante.

Dal Teatro Olimpico, testimonianza della grandezza scenica del Rinascimento, a Palazzo Chiericati, scrigno di arte moderna, fino alla Biblioteca Bertoliana, custode di sapere antico, ogni spazio sarà animato da incontri, performance, laboratori e attività didattiche rivolte a un pubblico eterogeneo, dalle scuole alle famiglie.

ArtIs ambisce a superare la tradizionale distanza tra artista e pubblico, offrendo una vetrina privilegiata per conoscere le figure che plasmano l’arte contemporanea.

A questo proposito, la manifestazione vede la partecipazione di nomi di spicco a livello internazionale, come la fotografa e regista iraniana Shirin Neshat, artefice di opere che indagano l’identità culturale e la condizione femminile, e gli artisti britannici Ackroyd e Harvey, pionieri di un’arte ambientale capace di trasformare lo spazio circostante.

Accanto a loro, si collocano figure di primo piano del panorama italiano, tra cui Arcangelo Sassolino, Ugo Nespolo, Emilio Isgrò, Gian Maria Tosatti e Nicola Samorì, affiancati da autorevoli critici e storici dell’arte, come Martin Kemp, Bill Sherman, Martin Gayford, Flavio Caroli, Cristiana Collu e Vincenzo Trione.

Il titolo del festival, ArtIs, gioca sull’inglese “is” come verbo, invitando a riflettere sull’atto stesso di definire l’arte e a focalizzare l’attenzione sulla figura dell’artista, spesso avvolta in un alone di mistero e incomprensione.

La direttrice artistica, Marina Wallace, sottolinea l’importanza di abbattere queste barriere e di favorire un dialogo aperto e costruttivo tra artista e spettatore.

La città di Vicenza, patrimonio UNESCO, si trasforma così in un palcoscenico vibrante di creatività, un luogo di incontro e scambio culturale.

L’iniziativa, promossa dal sindaco Giacomo Possamai, mira a valorizzare il patrimonio artistico e culturale locale, al di là della celebre figura di Andrea Palladio, la cui eredità architettonica rischia, a volte, di eclissare le altre espressioni artistiche presenti nel territorio.

Vittorio Bo, ideatore del festival, aspira a creare una “grande piazza” culturale, una festa dell’arte che celebri l’universo creativo sociale e umano dell’artifex, come sottolinea il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Il programma prevede eventi presso Gallerie D’Italia-Vicenza, Fondazione Zoé, Museo Diocesano, Museo Naturalistico Archeologico, Basilica Palladiana, Palladio Museum, Porto Burci e Astertre.

Palazzo Valmarana Braga, incompiuto capolavoro di Palladio, ospiterà una residenza artistica, con l’artista veneziana Matilde Sambo che svilupperà un progetto site-specific, dando vita a un’opera originale e immersiva, intrinsecamente legata al luogo.