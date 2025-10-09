ArtVerona 20: vent’anni di arte, territorio e pubblico.

ArtVerona celebra vent’anni di dialogo tra arte, territorio e pubblico, aprendo le sue porte venerdì 10 ottobre e prolungandosi fino a domenica 12.

La ventesima edizione, ospitata nei padiglioni 11 e 12 di Veronafiere, si configura come un crocevia di espressioni artistiche moderne e contemporanee, frutto della curatela innovativa di Laura Lamonea.

Con una presenza significativa di 143 gallerie, ArtVerona si propone di riflettere le dinamiche attuali del mercato dell’arte e di stimolare nuove riflessioni critiche.

L’inaugurazione ufficiale, fissata per le 12:30, rappresenterà un momento di apertura al mondo dell’arte, accessibile attraverso l’ingresso Porta Re Teodorico.

La fiera si sviluppa attraverso una struttura modulare, articolata in sei sezioni distintive che ne ampliano l’offerta e la profondità concettuale.

La “Main Section” presenta le gallerie più affermate, offrendo un panorama consolidato dell’arte contemporanea internazionale.

“Steps”, invece, dedica attenzione a realtà emergenti e progetti sperimentali.

La sezione “Effetto Sauna” crea un ambiente immersivo, privilegiando opere che invitano alla contemplazione e all’introspezione.

“Pittura ORA” concentra l’attenzione sul medium pittorico, esplorandone le nuove declinazioni e le possibilità espressive.

“Video? Avete detto video?” celebra l’arte audiovisiva, un linguaggio in continua evoluzione che riflette la complessità del mondo contemporaneo.

Infine, la “Libreria” propone una selezione curata di pubblicazioni d’arte, offrendo un approfondimento critico e teorico sulle opere esposte e sull’intero panorama artistico.

ArtVerona non si limita ai confini della fiera.

Un ricco programma di eventi si disperde nel tessuto urbano veronese, animando luoghi storici e spazi inaspettati.

Palazzo Forti, Biblioteca Capitolare, Palazzo del Capitanio, l’ex Dogana di fiume, la Rondella delle Boccare, il Museo di Storia naturale e i Silos di Levante si trasformano in gallerie a cielo aperto, ampliando l’esperienza artistica e creando un percorso di scoperta culturale per visitatori e residenti.

L’organizzazione, guidata da Veronafiere, si avvale del prestigioso patrocinio di Regione Veneto, Comune di Verona e Provincia di Verona, e della collaborazione cruciale di istituzioni chiave come Angamc, Fondazione Cariverona, l’Università di Verona e UniCredit.

Questo supporto sinergico testimonia l’importanza strategica di ArtVerona per il territorio, un motore di crescita economica e culturale che contribuisce a rafforzare l’immagine di Verona come polo d’eccellenza nel panorama artistico internazionale.

L’edizione 2024 si preannuncia quindi come un momento significativo per la città e per il mondo dell’arte, un’occasione per celebrare il passato, vivere il presente e immaginare il futuro dell’espressione artistica.