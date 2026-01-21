Beatrice Venezi e La Fenice: Tensioni, Lavoro e Vecchie Ferite

La vicenda che coinvolge Beatrice Venezi e il Teatro La Fenice ha riacceso un dibattito profondo sulle dinamiche del lavoro nel mondo dello spettacolo, amplificando tensioni latenti e riaprendo ferite legate alla gestione e al rispetto delle professionalità.

La recente presa di posizione della direttrice d’orchestra, percepita da molti come un’espressione di superiorità e un disprezzo verso il personale del teatro, ha scatenato una reazione veemente da parte del segretario generale della Slc Cgil Veneto, Nicola Atalmi.

Le dichiarazioni di Venezi non solo alimentano un clima già fragile, ma rivelano una visione apparentemente distaccata dalla realtà quotidiana delle maestranze, figure imprescindibili per il mantenimento della reputazione e della vitalità di un’istituzione artistica di tale prestigio.

L’affermazione riguardante una presunta “situazione anarchica” sotto il controllo sindacale, in particolare, evoca un passato oscuro, un’epoca in cui la retorica del pericolo anarchico e sindacale veniva strumentalizzata per giustificare misure autoritarie e la repressione dei diritti dei lavoratori.

Un’analogia inquietante che rimanda a pratiche obsolete e inaccettabili.

La Slc Cgil, in linea con il proprio impegno per la tutela dei diritti dei lavoratori, ribadisce con fermezza il proprio sostegno alle Rsu del Teatro La Fenice, che fin dall’inizio hanno sollevato dubbi legittimi riguardo alla nomina di Venezi.

Le obiezioni non si limitano a questioni meramente formali, ma investono la sostanza stessa dell’idoneità del curriculum vitae rispetto alle elevate responsabilità connesse all’incarico.

Un teatro come La Fenice richiede una competenza non solo musicale, ma anche una profonda conoscenza del contesto lavorativo, delle dinamiche interne e della necessità di un dialogo costruttivo con le maestranze.

La modalità stessa della nomina, calata dall’alto senza un adeguato processo di consultazione con il personale coinvolto, appare come un sintomo di una gestione che privilegia la logica gerarchica a scapito del merito e della partecipazione.

Questo approccio rischia di minare il morale del personale, disincentivare l’iniziativa e compromettere la qualità del lavoro.

La vicenda non si esaurisce in una semplice disputa sindacale, ma si configura come un campanello d’allarme per l’intero settore culturale, sollecitando una riflessione urgente sulla necessità di promuovere un ambiente di lavoro improntato al rispetto reciproco, alla valorizzazione delle competenze e alla condivisione delle responsabilità.

È imperativo che le istituzioni culturali si aprano a un modello di governance più inclusivo e partecipativo, in grado di garantire la sostenibilità del sistema e la salvaguardia del patrimonio artistico e umano che rappresentano.

La voce delle maestranze, custodi della tradizione e artefici del futuro, non può e non deve essere ignorata.