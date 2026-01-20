Carnevale Internazionale dei Ragazzi: Sport, Arte e Tradizione a Venezia

Ca’ Giustinian si anima: il Carnevale Internazionale dei Ragazzi alla Biennale di Venezia celebra lo spirito olimpico e la cultura venezianaDal 7 al 15 febbraio, Ca’ Giustinian, sede storica della Biennale di Venezia, si trasforma in un vibrante laboratorio di creatività e scoperta per l’edizione 2024 del Carnevale Internazionale dei Ragazzi.

Quest’anno, il tema centrale è l’incontro tra la sfida sportiva, incarnata dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, e le radici culturali di Venezia, offrendo un’esperienza ricca di ispirazione e partecipazione per scuole, famiglie e la comunità.

L’accesso a tutte le attività è gratuito.

Una novità significativa è l’esclusiva presenza del Museo Olimpico ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), un evento senza precedenti per Venezia.

Tre Olympian Artists, atleti di successo che integrano la pratica sportiva con la produzione artistica, condurranno workshop coinvolgenti per bambini e ragazzi, promuovendo valori di resilienza, inclusione e eccellenza attraverso l’esplorazione creativa.

Questi laboratori offrono un’opportunità unica per avvicinare le nuove generazioni ai principi fondamentali dello sport olimpico e paralimpico, stimolando la consapevolezza e l’apprezzamento per l’impegno, la determinazione e la collaborazione che li caratterizzano.

Il programma si arricchisce con l’apporto di The Human Safety Net, che proporrà due laboratori innovativi ispirati al gioco e allo sport come potenti strumenti per l’identificazione e lo sviluppo del potenziale individuale e collettivo.

I laboratori, derivati dall’esperienza della mostra interattiva “A World of Potential”, offrono un percorso immersivo alla scoperta delle proprie capacità e delle modalità per generare un impatto positivo nella comunità.

La tradizione veneziana non viene dimenticata, anzi, è celebrata in tutte le sue sfaccettature.

L’Associazione Arzanà, con il progetto “Venti di Cultura”, invita i giovani a salire a bordo di un viaggio nel tempo attraverso “Carnevale in barca”, un ciclo di laboratori che permetterà loro di ammirare e maneggiare modelli originali di imbarcazioni storiche veneziane, tramandando storie e tecniche di costruzione.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, nell’ambito del progetto Port Educational, conduce i partecipanti in un’avventura creativa ispirata alle gesta di grandi esploratori veneziani come Marco Polo, Pietro Querini e Giovanni Caboto, riscoprendo la magnificenza dei viaggi della Serenissima.

La programmazione si presenta estremamente diversificata e inclusiva.

Accanto ai tradizionali laboratori artistici, musicali e performativi – con un focus sulla danza – sono previste attività dedicate agli adulti, come laboratori di Yoga e danza.

Torna anche l’amata piccola sartoria con il laboratorio “Tessere graffiti”, che incoraggia la produzione di mandala creativi e la realizzazione di una tessitura collettiva, creando un’esperienza carnevalesca unica e interattiva.

L’intero evento si configura come un ponte tra arte, sport, storia e tradizione, un’occasione irripetibile per coltivare la creatività e celebrare lo spirito di Venezia.