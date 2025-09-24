CartaCarbone Festival: Omaggio a Brugnolo e la letteratura contemporanea.

La dodicesima edizione di CartaCarbone Festival si appresta a illuminare il complesso museale di Santa Caterina a Treviso, dal 24 al 26 ottobre, in un tributo sentito e profondo alla memoria di Stefano Brugnolo.

Critico letterario di spessore e pilastro fondamentale del comitato scientifico fin dalle origini, Brugnolo ha contribuito a plasmare l’identità stessa del festival, lasciando un’eredità intellettuale di inestimabile valore.

La sua assenza si fa sentire, ma la sua influenza permea ogni aspetto della manifestazione.

L’apertura del festival sarà affidata a Paolo Borzacchiello, autorevole figura nel campo dell’intelligenza linguistica, che guiderà il pubblico in un’esplorazione delle sottigliezze comunicative e del potere evocativo delle parole, nell’incontro “Le parole per parlarsi bene”.

Il programma ricco e variegato si propone di offrire un panorama ampio e stimolante del panorama letterario contemporaneo, spaziando tra saggistica, narrativa, memoir ed editoria per ragazzi.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alle voci che indagano le complessità dell’animo umano, le dinamiche sociali e l’evoluzione culturale.

Tra gli ospiti di spicco, Enzo Iacchetti, con il suo sguardo malinconico e ironico sulla condizione umana, offrirà un viaggio introspettivo, mentre Tiziana Ferrario, giornalista di grande esperienza, condividerà il dietro le quinte della sua opera prima, “Anna K.

Il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff”, affiancata da Sara Salin.

Agnese Pini, direttrice del *Quotidiano Nazionale*, presenterà il suo memoir “La Verità è un fuoco”, un’analisi impetuosa e illuminante sul ruolo dei media e sulle responsabilità del giornalismo.

Roberta Scorranese, con “Fluido.

Corpi mutevoli e instabili nell’arte”, proporrà una riflessione originale sull’identità e la trasformazione attraverso il prisma dell’arte.

Il festival celebra anche il bicentenario della nascita di Jane Austen con l’incontro tra la trevigiana Giovanna Zucca e il suo nuovo libro, “Il segreto di Miss Austen”, un’opera che promette di svelare aspetti inediti della vita e dell’opera della celebre scrittrice.

Treviso sarà inoltre teatro della presentazione de “La ghenga degli storti” di Fulvio Luna Romero, in dialogo con Claudio Panzavolta, che presenterà “Lascia stare i morti.

Un’indagine di Ciparisso Briganti”.

Il ritorno di Fulvio Ervas, autore legato al festival da un rapporto di profonda collaborazione, con “L’insalvabile”, segnerà un momento di particolare interesse.

Il festival non trascura l’editoria per ragazzi e bambini, riconoscendone l’importanza nel coltivare la passione per la lettura nelle nuove generazioni.

Particolare rilievo sarà dato al Contest letterario per gli studenti delle scuole superiori, un’occasione per scoprire nuovi talenti e promuovere la creatività giovanile.

La sezione poesia, curata da Paola Bellin, ospiterà Caterina Maria Borio e la sua ultima silloge, “Trasparenza”, un viaggio intimo e delicato nell’animo umano.

CartaCarbone Festival si conferma così un punto di riferimento culturale per il territorio, un luogo di incontro e scambio tra autori, lettori e appassionati di letteratura, un omaggio vibrante alla memoria di Stefano Brugnolo e un invito a esplorare le infinite sfaccettature del mondo letterario contemporaneo.