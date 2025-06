Changes: Crisi, Resilienza e Metamorfosi in Scena

“Changes” di Maja Zade, una produzione stimolante della Schaubuhne di Berlino sotto la direzione di Thomas Ostermeier, si presenta al Teatro Goldoni come un’indagine acuta e stratificata sulla crisi e la resilienza all’interno di una coppia, declinata attraverso un linguaggio teatrale ibrido e sorprendentemente efficace. Lo spettacolo, più che una narrazione lineare, è un caleidoscopio di identità, un gioco metateatrale che disvela le fragilità e le maschere che indossiamo nella vita quotidiana.La trama, apparentemente semplice, segue Nina e Mark, una coppia sposata da vent’anni, attraverso una giornata cruciale. Quella che inizia come un rituale domestico, fatto di colazioni banali e gentilezze superficiali, si trasforma progressivamente in un percorso di rivelazioni e sconvolgimenti. Il titolo “Changes” non si riferisce solo alla metamorfosi personale dei protagonisti, ma anche alla loro capacità di reinventarsi attraverso la performance, mutando continuamente aspetto e ruolo grazie a un estenuante susseguirsi di costumi e acconciature, un espediente scenico che rimanda al virtuosismo di un Fregoli moderno.Ostermeier, erede del teatro di Brecht, utilizza la comicità e lo straniamento per affrontare temi complessi: la precarietà delle relazioni, la difficoltà di affrontare la crisi esistenziale, la responsabilità sociale. Nina, impegnata politicamente come deputata, si trova a difendere un centro antiviolenza minacciato dalla speculazione edilizia, confrontandosi con tentativi di ricatto che coinvolgono il marito e le sue debolezze. Mark, un tempo professionista di successo, cerca una nuova identità come maestro elementare, lottando contro i fantasmi del passato e la tentazione dell’alcolismo. La loro casa, un microcosmo della società, è teatro di scontri silenziosi e compromessi dolorosi, aggravati dalla perdita di due figli per aborto.La scenografia, essenziale e funzionale, ideata da Magda Willi, si limita a pochi elementi di arredo borghese e un versatile attaccapanni da cui i protagonisti attingono per i loro molteplici travestimenti. La partitura musicale, minimale ed evocativa, accompagna le loro metamorfosi, enfatizzando il contrasto tra apparenza e realtà.Anna Schudt e Jorg Hartmann offrono interpretazioni magistrali, abbracciando con energia e intelligenza i 21 ruoli che impersonano, passando con disinvoltura da figure drammatiche a caricature grottesche. La loro capacità di interagire con il pubblico, attraverso momenti di comicità improvvisata e commenti auto-riflessivi sui sottotitoli, crea un’atmosfera di complicità e coinvolgimento emotivo. “Changes” non è semplicemente uno spettacolo da vedere, ma un’esperienza teatrale che invita a riflettere sulla natura mutevole dell’identità, sulla forza delle relazioni umane e sulla possibilità di trovare la propria strada anche quando tutto sembra perduto. È un atto di coraggio, un inno alla resilienza e un invito a non smettere mai di cambiare.