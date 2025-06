Francesca Michielin: Francesca e un concerto-evento a Verona

Il nuovo singolo di Francesca Michielin, “Francesca”, è disponibile in digitale e accompagnato da un videoclip potente e introspettivo, uscito in concomitanza con il brano stesso (30 maggio). Il successo iniziale è testimoniato dal suo posizionamento come terza nuova entrata nelle classifiche Airplay, un segnale incoraggiante che preannuncia un impatto significativo.Il video, diretto artisticamente da Danilo Bubani, figura di spicco nel panorama creativo italiano con collaborazioni di rilievo, e prodotto da Feline Studio, si configura come un’esplorazione coraggiosa dell’identità e della vulnerabilità. La narrazione si sviluppa attorno a una seduta di terapia, interpretata con intensità da Margherita Buy, attrice di straordinaria sensibilità e interprete capace di incarnare la profondità emotiva. L’esperienza sul set, come rivela Buy, ha rappresentato un arricchimento personale, un incontro con un’artista che incarna valori di autenticità, introspezione e apertura verso diverse forme d’espressione. La partecipazione all’opera si è rivelata un’occasione per confrontarsi con nuove prospettive e talenti, sottolineando l’importanza del dialogo tra discipline artistiche.Il claim del brano, “francesca è impazzita”, non va inteso in senso negativo, bensì come metafora di una sensazione di disconnessione, di sentirsi estranei a un contesto predefinito, un sentimento universale che accomuna molti individui. Il video ambisce a essere un invito all’accettazione di sé, con tutte le sfaccettature, anche quelle più oscure e complesse, un inno alla liberazione dell’energia interiore e alla celebrazione dell’individualità. L’inclusione di Margherita Buy, figura di grande prestigio e carisma, ha contribuito ad amplificare il messaggio di autenticità e vulnerabilità che il video vuole veicolare.Francesca Michielin si prepara inoltre a un evento musicale di portata eccezionale: “michielin30 – tutto in una notte” all’Arena di Verona il 4 ottobre. Un debutto storico in una delle venue più iconiche d’Italia, condiviso con un cast stellare che include Bruno Belissimo, Carmen Consoli, Coma_Cose, Dardust, Emma, Fedez, Fiorella Mannoia, Fudasca, Gaia, Giorgio Poi, Irama, Levante, Margherita Vicario, Maria Antonietta, Max Gazzé, Mecna, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro e Vasco Brondi. Questo concerto-spettacolo si configura come un diario musicale, un percorso introspettivo attraverso i primi 30 anni di vita dell’artista, una parte significativa dei quali è stata vissuta sotto i riflettori, condividendo emozioni e trasformazioni con il pubblico. Un’occasione unica per ripercorrere la sua evoluzione artistica e umana, in un viaggio emozionante e coinvolgente.