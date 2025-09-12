Giacomo Bonato vince il Campiello Giovani con Verso Oriente

Nel cuore di Arquà Petrarca, una giovane promessa della letteratura italiana, Giacomo Bonato, si è distinto nell’ambito del prestigioso Campiello Giovani, conquistando la trentesima edizione con il suo racconto “Verso Oriente”.

La vittoria, annunciata al Teatro Goldoni di Venezia il 12 settembre, celebra un talento emergente capace di intrecciare sapientemente storia, attualità e profondità emotiva.

Il racconto, acclamato dalla giuria presieduta da Giorgio Zanchini, trascina il lettore nel vibrante ecosistema mercantile della Venezia del XVI secolo, un’epoca segnata dalla cruciale battaglia di Lepanto.

Bonato, con una maturità inattesa per la sua età, non si limita a ricostruire eventi storici, ma li permea di una sensibilità che ne rivela le complesse dinamiche sociali e politiche.

“Verso Oriente” si configura come un’analisi acuta di un’epoca di transizione, dove le rotte commerciali si intersecano con le tensioni religiose e le ambizioni geopolitiche.

L’autore affronta temi di straordinaria rilevanza, come l’istituzione del ghetto ebraico, le relazioni diplomatiche e commerciali tra Venezia e l’Impero Ottomano, e il ruolo imprescindibile del denaro – incarnato dalle banche e dai prestiti – nel plasmare gli eventi bellici.

Bonato intuisce e mette in luce come la prosperità economica e le scelte politiche fossero inestricabilmente legate, delineando un quadro storico vivido e poliedrico.

La giuria ha particolarmente apprezzato la capacità di Bonato di evocare la struggente sensazione del desiderio inappagato, un tema universale che risuona con forza nel racconto e ne eleva la portata emotiva.

Questo elemento, unito alla sua padronanza narrativa e alla capacità di contestualizzare storicamente il suo racconto, ha reso la sua opera particolarmente significativa.

Accanto al riconoscimento principale, Marina Ayman ha ricevuto una menzione speciale dal Gruppo Giovani di Confindustria per “Il destino della vita”, mentre Francesco Maisto si è distinto con il riconoscimento per la sostenibilità sociale e ambientale, grazie al racconto “Il pianto del piviere”, testimoniando l’attenzione alla tematiche contemporanee all’interno del concorso.

Giacomo Bonato sarà celebrato ulteriormente nella solenne serata finale del Premio Campiello, che si terrà al Gran Teatro La Fenice il 13 settembre.

La vittoria gli assicura un viaggio studio in un paese europeo, un’opportunità di crescita intellettuale e culturale, mentre tutti i finalisti riceveranno una ricca dotazione libraria, stimolando la loro passione per la lettura e la scrittura.

Il Campiello Giovani si conferma così un trampolino di lancio per i giovani talenti letterari italiani, incoraggiando la creatività e la riflessione critica attraverso la narrazione.