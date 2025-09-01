Gian Mario Villalta: malore improvviso, comunità letteraria in allarme

Nel cuore del tessuto culturale friulano, una notizia ha suscitato apprensione e un’onda di solidarietà: Gian Mario Villalta, figura chiave e curatore di pordenlegge, ha accusato un malore improvviso nella sua abitazione di Vittorio Veneto.

L’evento, avvenuto nella serata di ieri, ha richiesto un intervento medico tempestivo e l’attivazione della macchina ospedaliera.

Villalta, stimato intellettuale e figura di spicco nel panorama letterario nazionale, si è sentito male a seguito di un episodio cardiovascolare.

La sua presenza, costantemente attenta e sensibile, ha guidato l’organizzazione di pordenlegge, un festival che nel corso degli anni si è affermato come un punto di riferimento imprescindibile per l’incontro tra scrittori, lettori e il pubblico.

L’emergenza si è concretizzata con il trasporto d’urgenza dell’uomo, sessantasei anni, presso una struttura sanitaria locale, per poi essere trasferito in una struttura ospedaliera di Conegliano, un centro di eccellenza in ambito cardiovascolare del trevigiano.

La complessità della situazione ha reso necessario un intervento chirurgico, atto a stabilizzare le sue condizioni e a mitigare i rischi connessi all’evento acuto.

La notizia, diffusa rapidamente attraverso i canali di comunicazione del festival e dei media locali, ha acceso un faro sulla fragilità della vita e sulla necessità di un supporto medico efficiente.

Gian Mario Villalta ha dedicato gran parte della sua attività intellettuale alla promozione della lettura, all’ampliamento degli orizzonti culturali e alla valorizzazione del patrimonio letterario italiano.

La sua guida ha contribuito a rendere pordenlegge un palcoscenico privilegiato per voci emergenti e autori affermati, un luogo di scambio e di ispirazione.

Al di là della preoccupazione immediata, l’episodio sottolinea l’importanza di un monitoraggio costante della salute e l’adozione di uno stile di vita consapevole.

La comunità letteraria e i numerosi ammiratori di Villalta si stringono attorno alla sua famiglia, augurandogli una pronta e completa guarigione, fiduciosi nel ritorno di una figura così preziosa per la cultura del nostro Paese.

L’evento, pur nella sua drammaticità, offre un’occasione per riflettere sull’impegno costante che anima coloro che dedicano la propria vita alla diffusione del sapere e alla promozione della bellezza che si cela tra le pagine di un libro.