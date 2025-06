Le Orme: Ritorna Live in Pennsylvania, un concerto leggendario

Il 7 luglio segna un capitolo significativo nella storia del progressive italiano, con la riproposta di “Live in Pennsylvania”, l’ultimo album registrato de Le Orme, la leggendaria formazione veneziana guidata da Aldo Tagliapietra. Questa ristampa, un evento celebrativo per i sessant’anni di carriera del gruppo, si configura come un atto di recupero e valorizzazione del patrimonio musicale italiano, inserendosi in un ambizioso progetto discografico di Warner Music Italy e Hi_Qu Music.L’edizione, disponibile in elegante doppio vinile colorato (turchese e ghiaccio) e in doppio CD, non è una semplice ripubblicazione, bensì una quarta pietra miliare di un percorso di riscoperta iniziato con “Le Orme and Friends”, proseguito con le riproposte di “Felona e Sorona 2016” e “La via della Seta”. Questo sforzo consolidato dimostra l’impegno di Warner Music Italy nel dare nuova linfa vitale alle opere di artisti storici, restituendole al pubblico in formati di alta qualità.”Live in Pennsylvania”, originariamente pubblicato nel 2007, cattura l’energia e l’intensità di un concerto memorabile tenutosi al Near Fest di Bethelem nel 2005. La registrazione, sottoposta a un’attenta ottimizzazione attraverso le più moderne tecniche di mastering, preserva intatta l’autenticità e l’immediatezza del momento. Il concerto si articola in due sezioni distinte. La prima parte è dedicata a brani tratti dall’album “L’Infinito” (2004), con interpretazioni potenti di “Il Tuono e la Luce” e “La ruota nel Cielo”, per poi immergersi nei classici indiscussi del gruppo, come “Una Dolcezza Nuova”, “Gioco di Bimba”, “La Porta Chiusa” e “Cemento Armato”. La seconda parte, dal fascino quasi rituale, presenta la riproposizione integrale dal vivo di “Felona e Sorona”, un’opera che ha segnato un’epoca nel progressive italiano.La formazione che incanta il pubblico del Near Fest è composta da Aldo Tagliapietra, carismatico leader alla voce, al basso e alla chitarra, Michi Dei Rossi, pilastro ritmico alla batteria, e i due talentuosi tastieristi Michele Bon e Andrea Bassato, che arricchiscono il suono con tappeti sonori complessi e suggestivi. La direzione artistica del progetto è affidata a Michi Dei Rossi, mentre Enrico Vesco supervisiona la direzione esecutiva. Un aneddoto significativo è la decisione di Aldo Tagliapietra di lasciare Le Orme nel 2009 per intraprendere una carriera solista sotto il suo nome, un segnale di evoluzione artistica che non ha intaccato l’importanza storica e duratura del gruppo. “Live in Pennsylvania” si configura dunque come un testamento musicale, un’occasione unica per rivivere la magia de Le Orme e celebrare la loro inestimabile contributo al panorama del rock progressivo italiano.