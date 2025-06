Nabucco: Verdi risuona tra storia e attualità all’Arena

Il “Nabucco” di Giuseppe Verdi, più che un’opera lirica, rappresenta un vero e proprio atto d’accusa, un canto di ribellione che da oltre un secolo risuona come eco dei conflitti che segnano la storia umana. Stasera, l’Arena di Verona ha riaperto la stagione lirica 2025 con questa titanica composizione, un’opera che trascende la narrazione biblica per interrogare il presente, rispecchiando, con amara risonanza, le drammatiche tensioni che attanagliano il Medio Oriente. Il libretto, ispirato al racconto biblico della distruzione di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor, re di Babilonia, si configura come una metafora potente della lotta per la libertà e dell’oppressione subita da un popolo sottomesso. Ma l’allestimento odierno, in un momento storico gravido di dolore e incertezze, assume una nuova e inquietante prospettiva. La sofferenza del popolo ebraico, descritta con tale intensità da Verdi, si fa eco alle tragiche vicende che hanno coinvolto Israele a partire dal raid terroristico del 7 ottobre 2024, e all’implacabile conflitto in corso a Gaza, sollevando interrogativi complessi sul ruolo della politica internazionale e sulla condizione umana. A dirigere l’Orchestra Areniana è il maestro Pinchas Steinberg, figura di spicco del panorama musicale internazionale e, suo malgrado, testimone diretto di un conflitto che permea l’aria. Le prime note dell’ouverture hanno immediatamente catturato il pubblico, trasportandolo in un universo emotivo intenso e profondo, dove la musica si erge a lingua universale capace di superare barriere e confini.La regia, firmata da Stefano Poda, si distingue per una visione audace e innovativa, un connubio tra tecnologia all’avanguardia e riflessioni filosofiche che amplificano la potenza drammatica dell’opera. L’allestimento è un’impresa titanica, che richiede un impegno straordinario da parte delle maestranze areniane e di numerosi laboratori specializzati. La realizzazione dei 3.000 costumi, gli effetti scenici spettacolari e le complesse coreografie, che includono inedite sequenze di scherma, testimoniano la grandiosità dell’opera verdiana. La presenza in platea di figure istituzionali come il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e i Ministri Giuli, Roccella, Ciriani e Urso, sottolinea l’importanza culturale e sociale di questo evento. L’opera, un vero e proprio kolossal, sarà trasmessa da Rai Cultura il 21 giugno in occasione della Giornata Mondiale della Musica, offrendo a un pubblico ancora più vasto l’opportunità di apprezzare la sua bellezza e la sua rilevanza. Il cast internazionale, guidato dal baritono mongolo Amartuvshin Enkhbat, voce potente e carismatica, incarna lo spirito universale dell’opera, un grido di speranza che risuona attraverso i secoli, invitando alla riflessione e alla ricerca di un futuro di pace e giustizia. Il “Nabucco” non è solo un’opera, ma un monito, un appello a non dimenticare le ferite del passato, per costruire un domani più umano e fraterno.