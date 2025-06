Nuova Fondazione per le Chiese di Venezia: Fede, Arte e Turismo Insieme

Un capitolo significativo si apre per il patrimonio spirituale e artistico di Venezia, con l’annuncio di una nuova Fondazione destinata a succedere al circuito Chorus e a ridefinire l’accesso agli edifici di culto. L’iniziativa, promossa congiuntamente dal Patriarcato di Venezia e dalla Procuratoria di San Marco, si configura come un elemento chiave di una più ampia strategia di valorizzazione del tessuto culturale e religioso della città, affiancandosi al recente progetto del Biglietto Marciano.L’esperienza decennale di Chorus, che ha diligentemente curato e aperto al pubblico 21 chiese monumentali, ora si trasforma in una Fondazione con un mandato più ampio: non solo garantire l’accesso fisico ai luoghi di culto, ma anche promuovere una più profonda comprensione del loro significato storico, artistico e spirituale per la comunità veneziana e per i visitatori. La Fondazione si propone di diventare un ponte tra tradizione e innovazione, tra fede e cultura, tra la città e il mondo.Il Biglietto Marciano, il cui costo di 10 euro consentirà l’accesso alla Basilica di San Marco e ad altri tre luoghi di particolare rilevanza ecclesiastica, fornirà un sostegno finanziario essenziale per la Fondazione, permettendo un accesso completamente gratuito alle chiese per tutti i visitatori, ad eccezione di aree specifiche interne che manterranno le modalità di accesso attuali. Questa scelta sottolinea l’impegno a rendere il patrimonio veneziano accessibile a un pubblico vasto e diversificato, superando barriere economiche e sociali.La nuova Fondazione non si limita a fornire un servizio di accoglienza e informazione; si impegna a creare un’esperienza di visita significativa, promuovendo il dialogo interculturale e teologico. L’obiettivo è incentivare una riscoperta del legame intrinseco tra fede, arte e cittadinanza, invitando i visitatori a riflettere sul ruolo delle chiese come custodi di memoria collettiva e come luoghi di incontro e di ispirazione.Questa riforma, unitariamente pensata, si inserisce in un disegno più ampio volto a costruire un ecosistema culturale resiliente e inclusivo. L’iniziativa aspira a creare una rete di collaborazione tra istituzioni pubbliche, associazioni di volontariato, parrocchie e comunità locali, unendo sforzi per preservare la bellezza e l’identità profonda di Venezia, un tesoro da custodire e tramandare alle future generazioni. Il progetto, lungimirante, mira a posizionare Venezia come un modello di gestione sostenibile del patrimonio culturale, un esempio di come fede, arte e turismo possano coesistere in armonia, a beneficio di tutti.