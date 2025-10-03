Rod Stewart a Bassano del Grappa: Unica data italiana nel 2026

Il 2 luglio 2026, il Parco Ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa (Vicenza) si appresta a diventare epicentro di un evento musicale di risonanza internazionale, ospitando l’unica data italiana del tour mondiale di Rod Stewart.

Un’annuncio che riaccende l’entusiasmo per il Bassano Music Park, manifestazione destinata a consolidarsi come punto di riferimento per gli appassionati di musica dal vivo.

Il tour, già trionfante in Europa e Asia e riconosciuto tra i venti concerti più acclamati a livello globale, incarna una celebrazione magistrale di oltre mezzo secolo di carriera, un viaggio attraverso un repertorio che ha ridefinito i canoni della musica popolare.

Lo spettacolo non è semplice esibizione, ma un’esperienza immersiva che fonde energia rock, interpretazione vocale inconfondibile e una produzione scenica di altissimo livello, capace di emozionare un pubblico vasto ed eterogeneo.

L’attesa per l’evento sarà mitigata da una fase di prevendita esclusiva, riservata agli utenti registrati su radiomontecarlo.net dall’8 al 9 ottobre, seguita dalla vendita generale a partire dal 10 ottobre, disponibile online tramite il circuito di vendita di biglietti Ticketone.

“È con immenso orgoglio che rilanciamo il Bassano Music Park anche per il 2026, accogliendo un’icona indiscussa della musica mondiale come Rod Stewart,” dichiara il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco.

“La sua carriera, un percorso costellato di successi e innovazioni, lo ha consacrato come uno degli artisti rock più influenti e venduti di sempre.

La scelta di Bassano come tappa del suo tour rappresenta un riconoscimento prestigioso per la nostra città e un’opportunità unica per promuovere il nostro territorio a un pubblico internazionale, consolidando la nostra immagine come destinazione culturale di eccellenza.

“L’evento non si pone come un episodio isolato, bensì come fulcro di una strategia di crescita sostenibile per il Bassano Music Park, un progetto ambizioso che mira a creare un ecosistema musicale vibrante, capace di attrarre artisti di calibro internazionale e di generare un impatto positivo sull’economia locale.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con DuePunti Eventi, sta già lavorando per definire una programmazione ricca e diversificata, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile e di rafforzare il ruolo di Bassano del Grappa come capitale della musica dal vivo.

Oltre alla presenza di Rod Stewart, si preannunciano nuove sorprese per il prossimo anno, confermando l’evoluzione costante e l’ambizione del Bassano Music Park.