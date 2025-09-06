Safdie Leone d’Argento: un ritratto intenso di un campione.

Il Leone d’Argento alla migliore regia, assegnato durante la 82ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, corona l’opera di Benny Safdie per “The Smashing Machine,” un’intensa e complessa biografia incentrata sulla figura controversa di Mark Kerr, campione di Mixed Martial Arts.

La decisione della giuria, ampiamente discussa e apprezzata, celebra non solo l’abilità tecnica del regista, ma soprattutto la sua capacità di sondare le profondità psicologiche e le contraddizioni di un personaggio tormentato.

“The Smashing Machine” non si limita a ripercorrere la carriera sportiva di Kerr, ma ne esplora il percorso tumultuoso, segnato da successi eclatanti, demoni interiori e scelte autodistruttive.

Safdie, noto per il suo stile frenetico e claustrofobico, qui dimostra una maturità narrativa inedita, adottando un approccio documentaristico-fiction che immerge lo spettatore nella mente del protagonista.

La regia, caratterizzata da un montaggio serrato e da una fotografia cruda e realistica, contribuisce a creare un’atmosfera di tensione palpabile, riflettendo la precarietà emotiva di Kerr.

Il Leone d’Argento riconosce la capacità di Safdie di affrontare temi complessi come la violenza, la dipendenza, la ricerca di identità e il prezzo della fama.

La sua direzione artistica si distingue per una sensibilità particolare nell’osservare la fragilità umana, anche dietro l’immagine di un atleta potente e invincibile.

L’assegnazione del premio sottolinea, inoltre, l’interesse crescente della Mostra di Venezia verso il cinema indipendente americano e la sua capacità di narrare storie marginali, spesso ignorate dalla grande industria cinematografica.

“The Smashing Machine” rappresenta una voce originale e coraggiosa nel panorama cinematografico contemporaneo, capace di stimolare la riflessione e il dibattito su temi di profonda rilevanza sociale.

La scelta di Safdie, inoltre, premia un approccio registico che privilegia l’osservazione, la sottigliezza e la profonda introspezione psicologica, in contrapposizione a narrazioni più convenzionali e spettacolari.

Il Leone d’Argento, in questo contesto, si configura come un segnale di apertura verso un cinema d’autore che sappia coniugare innovazione formale e profondità contenutistica.