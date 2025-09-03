Tim Music Awards: Arena di Verona pronta a brillare!

L’Arena di Verona si appresta ad accogliere un’edizione inedita dei Tim Music Awards, un appuntamento musicale che celebra la vibrante energia della scena italiana e che, con un pubblico già entusiasta, si conferma un evento imprescindibile nel panorama dello spettacolo.

La diciannovesima edizione, in diretta venerdì 12 e sabato 13 settembre su Rai1, sarà orchestrata dalla consolidata coppia Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che per il quattordicesimo anno consecutiva condivideranno il palco, garantendo un’atmosfera di festa e professionalità.

Un cast stellare illuminerà le due serate, riunendo voci e talenti che hanno segnato l’anno musicale.

Achille Lauro, Alfa, Annalisa, Antonello Venditti, Astro, Bresh, Brunori Sas, Eros Ramazzotti, Fabri Fibra, Fedez, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Giorgia, Guè, Il Volo, Irama, Laura Pausini, Lazza, Ligabue, Luchè, Lucio Corsi, Marco Masini, Marco Mengoni, Mario Biondi, Max Pezzali, Nayt, Nerissima Serpe, Papa V e Fritu, Olly, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Rose Villain, Salmo, Tananai, The Kolors, Umberto Tozzi, e Andrea Pucci con Enrico Brignano, offrono uno spettro ampio e variegato di generi e stili, promettendo un’esperienza multisensoriale per il pubblico.

L’evento non si limiterà a un mero tributo alle hit del momento; sarà un’analisi approfondita del panorama musicale italiano, con un focus particolare sugli album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino, e sui singoli che hanno increspato le acque con il loro successo, certificati tra settembre 2024 e settembre 2025.

Un tributo speciale sarà riservato ai concerti che hanno incarnato l’eccellenza dei live, premiando eventi e tour che hanno superato significative soglie di presenze (Oro per 100.000 spettatori, Platino per 200.000, Diamante per 300.000), testimoniando la forza del legame tra artisti e pubblico.

Elemento distintivo di questa edizione sarà l’introduzione di un Premio Speciale legato all’iniziativa “La Forza delle Connessioni” di Tim, un riconoscimento che esalterà l’artista capace di trasmettere, attraverso la propria musica, valori di inclusione, resilienza e ispirazione, in linea con l’impegno sociale di Tim.

La partnership con Tim AI Data Lab enfatizzerà ulteriormente questa dimensione innovativa, unendo l’analisi dei dati musicali alla creatività artistica.

Un ulteriore tocco di originalità sarà dato dalle collaborazioni strategiche: Citroën, con la sua iniziativa “Generation Ami”, supporterà i premi dedicati alla musica italiana, promuovendo un messaggio di sensibilizzazione contro il bullismo, mentre Cantine Maschio rafforzerà il legame con la tradizione musicale italiana.

Per garantire la fluidità degli eventi televisivi, l’accesso all’Arena sarà limitato alle ore 20:00 nelle due serate.

La produzione, curata da FriendsTv per Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time, con il supporto radiofonico di Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana, si prefigge di offrire un’esperienza memorabile per tutti coloro che parteciperanno, sia in presenza che davanti allo schermo.