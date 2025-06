Tiziano Terzani: apre l’archivio privato a Venezia

Venezia, venerdì 13 giugno: un giorno insolito per un’apertura altrettanto speciale. La Fondazione Giorgio Cini, nel cuore di San Giorgio Maggiore, spalanca le sue porte all’archivio privato di Tiziano Terzani, un tesoro documentario fino ad ora inaccessibile al pubblico. L’evento, inserito nel programma “Cini Ambassador”, rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo di uno dei più grandi cronisti del nostro tempo, attraverso le tracce tangibili del suo pensiero e delle sue esperienze.Angela Staude, compagna di Terzani, il suo biografo ufficiale Alen Loreti, e Francesco Piraino, curatore del Centro Studi di Civiltà e Spiritualità Comparate della Cini, guideranno i visitatori in un percorso espositivo che va ben oltre la semplice presentazione di documenti. Si tratta di un viaggio nell’animo di un intellettuale nomade, un uomo che ha saputo coniugare l’acume del giornalista con la profondità della ricerca spirituale, offrendo al mondo uno sguardo inedito sulla complessità della realtà globale.L’Archivio Terzani, un dono significativo di Angela Staude alla Fondazione Cini nel 2014, è un vero e proprio scrigno di memorie: appunti autografi densi di riflessioni, taccuini zeppi di osservazioni sul campo, diari personali che svelano il lato più intimo dell’autore, fotografie che catturano istanti di vita e di viaggio, ritagli stampa che testimoniano il successo e l’impatto del suo lavoro, documenti scolastici e anagrafici che ricostruiscono le radici e il percorso formativo, e una selezione di materiali postumi raccolti dalla famiglia, che offrono una visione d’insieme del suo ingegno e del suo lascito.”Esplorare questo archivio significa entrare in contatto con la genesi di un’opera intellettuale straordinaria,” sottolinea Francesco Piraino. “Offre una chiave di lettura inedita, permettendo di ricostruire il processo creativo di un autore che ha saputo trasformare il giornalismo in una forma di indagine antropologica e filosofica, capace di illuminare le zone d’ombra del nostro tempo.” L’archivio non è solo la testimonianza di un percorso professionale di successo, ma anche la traccia di un’evoluzione personale, di un continuo interrogarsi sul significato dell’esistenza e del ruolo dell’uomo nel mondo.Il programma “Cini Ambassador” rappresenta un’opportunità privilegiata per entrare in contatto con la ricchezza culturale della Fondazione. Oltre all’accesso prioritario all’Archivio Terzani, offre vantaggi esclusivi come visite guidate a luoghi normalmente inaccessibili, ingressi gratuiti alle mostre della Galleria di Palazzo Cini e tariffe ridotte nelle istituzioni culturali del Dorsoduro Museum Mile, un vero e proprio circuito di eccellenza artistica e culturale. Un ulteriore incentivo è rappresentato dall’ingresso omaggio a un concerto della stagione “Musica a San Giorgio”, un’esperienza musicale di grande suggestione che si svolge nell’Auditorium Lo Squero. Per gli studenti universitari sotto i 30 anni, la “Young Ambassador card” rende questo percorso ancora più accessibile, promuovendo l’incontro tra le nuove generazioni e il patrimonio culturale di Venezia.