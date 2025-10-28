Venezia Città Campus: Un Protocollo per Valorizzare il Patrimonio Librario

Il Protocollo d’Intesa siglato a Venezia rappresenta un’iniziativa strategica di ampio respiro, intessuta tra enti e istituzioni di rilevanza locale, regionale ed europea, nell’ambito del progetto “Venezia Città Campus”.

Un’adesione corale che coinvolge realtà accademiche come l’Accademia di Belle Arti, l’Ateneo Veneto, l’Università Cà Foscari e l’IUAV, e istituzioni culturali pilastro del tessuto veneziano: la Biblioteca Nazionale Marciana, il Conservatorio Benedetto Marcello, la Fondazione Ugo e Olga Levi, la Fondazione Archivio Luigi Nono, la Fondazione Musei Civici di Venezia, la Fondazione Querini Stampalia, l’Istituto di Studi Militari Marittimi, la Biennale di Venezia, il Patriarcato di Venezia, la Regione Veneto, la Scuola Grande di San Marco.

Questo accordo non si limita a una mera collaborazione, ma ambisce a definire un nuovo paradigma per la gestione e la valorizzazione del patrimonio librario veneziano, un tesoro quantitativo e qualitativo di inestimabile valore.

Con 128 biblioteche distribuite sul territorio comunale, appartenenti a 125 istituzioni diverse, e un totale di 6.860.000 volumi, Venezia si configura come un vero e proprio hub intellettuale.

Il rapporto di 125,4 volumi per abitante sottolinea un’immersione culturale profonda, un dato che la proietta in una dimensione unica a livello internazionale.

Particolarmente significativa è la rete di sette biblioteche specializzate in architettura e arti, custodi di un patrimonio di 890.000 volumi, testimonianza della centralità di queste discipline nella storia e nell’identità veneziana.

Il Protocollo si radica in un percorso già intrapreso, come dimostra l’impegno dei partner nella realizzazione del Padiglione di Venezia alla Biennale Architettura 2025, un’occasione per celebrare il patrimonio culturale veneziano e promuovere la riflessione sul ruolo delle biblioteche come fucine di conoscenza e innovazione (“Biblioteche.

Costruire l’intelligenza veneziana – Libraries.

Bildung Venice Intelligence”).

Il cuore dell’iniziativa risiede nella creazione di una rete di cooperazione permanente, un organismo stabile volto a superare le frammentazioni esistenti e a massimizzare l’efficienza nell’utilizzo di risorse finanziarie, pubbliche e private, mirando a fondi locali, nazionali ed europei.

Questo sforzo di convergenza progettuale si estende alla promozione della ricerca scientifica, con lo sviluppo di studi e indagini approfondite sul sistema bibliotecario veneziano, e alla creazione di opportunità di formazione continua attraverso corsi di studio, convegni, seminari e festival culturali rivolti a un pubblico ampio e diversificato.

L’obiettivo ultimo è di rafforzare il ruolo delle biblioteche come motori di sviluppo culturale, sociale ed economico per la città e il territorio.