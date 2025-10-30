Venezia Sounds: Musica e Speranza per la Ricerca Oncologica

Venezia Sounds: Un’Onda di Speranza e Musica per la Ricerca OncologicaUn’energia palpabile ha animato l’Arsenale di Venezia il 25 ottobre, durante l’evento benefico “Venezia Sounds”, che ha raccolto un’impressionante cifra di 158.000 euro destinati alla ricerca oncologica.

La manifestazione, nata dalla visione condivisa di Fondazione Giancarlo Ligabue e Medicine Rocks, con il sostegno del Comune di Venezia, Vela spa, della Regione Veneto e di una vasta rete di sponsor, sostenitori e volontari, si è confermata come un punto di riferimento nel panorama degli eventi a scopo benefico, capace di coniugare intrattenimento di alto livello e un profondo impegno sociale.

La presenza straordinaria di Jovanotti, accolto con entusiasmo dal pubblico, ha infiammato la serata, sottolineando l’importanza cruciale della ricerca medica come motore di progresso e la necessità di tutelare la libertà di indagine scientifica.

L’artista, tra performance coinvolgenti e riflessioni ispirate, ha incarnato lo spirito di ottimismo e speranza che permeava l’intera manifestazione.

Il palco di Venezia Sounds ha visto alternarsi un panorama eclettico di talenti musicali, rappresentanti delle diverse sfaccettature della scena indie italiana.

Dagli iconici Subsonica, guidati dal carismatico Samuel Romano, direttore artistico dell’edizione, ai Planet Funk, a Saturnino, ai Casino Royale, fino ai giovani e promettenti Les Votives, passando per l’energia contagiosa di Dj Mace, l’evento ha offerto un viaggio sonoro variegato e coinvolgente.

La nascita della band “The Originals”, frutto dell’unione di Africa Unite e The Bluebeaters, ha rappresentato un ulteriore tassello in un mosaico artistico ricco di sorprese.

Il successo di quest’anno ha superato ampiamente le aspettative, con un ricavato quasi doppio rispetto all’edizione precedente.

Questa crescita esponenziale testimonia la crescente consapevolezza dell’importanza della ricerca oncologica e la capacità di Venezia di mobilitarsi a favore di cause meritevoli.

L’iniziativa, voluta da Inti Ligabue, presidente della Fondazione Giancarlo Ligabue, e da Edy Campo, presidente dell’associazione Medicine Rocks, si radica in un impegno pluriennale a sostegno della cultura e del sapere umano, nato nove anni fa dalla Fondazione Giancarlo Ligabue, e consolidato dall’associazione Medicine Rocks, nata in memoria di Tomaso Cavanna, figura chiave nel panorama musicale veneziano, la cui passione e capacità di creare connessioni tra artisti e pubblico continuano a ispirare.

L’organizzazione di un evento di tale portata in una città unica come Venezia ha richiesto un impegno straordinario.

Oltre 100 professionisti – tra personale di segreteria, produzione, tecnici, fonici, backliner, fotografi, videomaker, logistica, allestimenti, facchinaggio – hanno lavorato instancabilmente per garantire il successo della serata.

Un’ampia rete di sponsor, volontari, studenti degli istituti professionali veneziani, partner locali, ha contribuito attivamente alla realizzazione dell’evento, che ha visto la preparazione di 8600 porzioni di street food e l’erogazione di 3000 litri di birra.

“Siamo emozionati per il risultato straordinario raggiunto da Venezia Sounds, sia sul piano benefico, sia sul piano umano,” ha commentato Inti Ligabue.

“Venezia si è riscoperta città coesa, vitale, reattiva.

La ricerca medica è fondamentale per il nostro futuro e fondamentale è il sostegno alle eccellenze e ai ricercatori che abbiamo in Italia.

“Medicine Rocks, nata in memoria di Tomaso Cavanna, incarna il suo spirito vibrante e la sua passione per la musica.

“Tomaso era energia pura: amava la musica, gli artisti e la gente e sapeva metterli insieme come nessun altro,” ha ricordato Edy Campo, sottolineando l’importanza di portare avanti la sua eredità.

Samuel Romano ha concluso: “È iniziato un percorso, che sicuramente porteremo avanti con grande energia e grande amore.

” I fondi raccolti saranno destinati a Fondazione Humanitas per la Ricerca e al Veneto Institute of Molecular Medicine, per supportare studi innovativi e contribuire alla lotta contro il cancro.